Φωτιά στη Χίο: Οι φλόγες έφτασαν από την Βολισσό στη θάλασσα - Οι κάτοικοι φεύγουν με σκάφη

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (12/8) στην περιοχή της Βολισσού στην Χίο. Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ και το ανάγλυφο του εδάφους κάνει δύσκολη την κατάσβεση. Λίγο μετά τις 8 το βράδυ οι φλόγες έφτασαν μέχρι την παραλία.

Όλες οι οδοί διαφυγής είχαν κλείσει από τις πύρινες φλόγες αναγκάζοντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν με αλιευτικά σκάφη και άλλα πλεούμενα. Στην εκκένωση των κατοίκων της Βολισσού και των παραλιακών οικισμών συνέδραμε και το Λιμενικό, ωστόσο υπήρξαν καταγγελίες ότι καθυστέρησε να κινητοποιηθεί για την απομάκρυνση όσων είχαν εγκλωβιστεί στις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επτά πλωτά του Λιμενικού Σώματος (πέντε περιπολικά σκάφη, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο) και ιδιωτικά σκάφη. Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 54 άτομα από ιδιωτικά σκάφη και 23 άτομα από πλωτό του Λιμενικού Σώματος.

Στις 6 το απόγευμα με το πλοίο της γραμμής αναχώρησαν από το λιμάνι της Μυτιλήνης με προορισμό τη Χίο τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής και 18 Πυροσβέστες. Επιπλέον, τις προσπάθειες πυρόσβεσης θα ενισχύσουν μία ομάδα δασοκομάντος και το ελικόπτερο που σταθμεύει στη Μυτιλήνη. Στη Χίο, το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται ενισχύσεις και από άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Νωρίτερα το απόγευμα της Δευτέρας είχε εκδοθεί σήμα 112 που καλούσε τους κατοίκους της Βολισσού να απομακρυνθούν προς την πόλη της Χίου.