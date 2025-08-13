Νύχτα αγωνίας σε Αχαΐα, Ζάκυνθο, Χίο - Εκκενώσεις από στεριά και θάλασσα - Ο χάρτης με τις φωτιές

Δραματικές ώρες στα πύρινα μέτωπα περνούν κάτοικοι και πυροσβέστες. Με τους ισχυρούς βοριάδες να πνέουν και να φουντώνουν τις εστίες τη μία μετά την άλλη, έχουν τεθεί σε πύρινο κλοιό Αχαΐα, Ζάκυνθος, Χίος, Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας και Πρέβεζα. Μπαράζ μηνυμάτων ηχούν από το «112», που καλούν τους κατοίκους είτε να είναι σε ετοιμότητα, είτε να απομακρυνθούν από δεκάδες οικισμούς για λόγους ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, το Λιμενικό και η Ελληνική Αστυνομία είναι σε συναγερμό για απεγκλωβισμούς πολιτών. Αργά το βράδυ της Τρίτης (12/8) στην Αχαΐα, η ΕΛΑΣ εκτέλεσε επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή των κοινοτήτων Καμινίων και Τσουκαλεϊκων. Δυνάμεις κατευθύνθηκαν στην περιοχή με σκοπό να απομακρύνουν, με συνοδεία αστυνομικών, άτομα προς Πάτρα.

Διακομιδές λόγω αναπνευστικών προβλημάτων

Δεκάδες πυροσβέστες και πολίτες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με αναπνευστικά προβλήματα από τις φωτιές. Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ , τουλάχιστον 46 ανθρώπους έχει χρειαστεί να διακομίσει σε νοσοκομεία το ΕΚΑΒ με αναπνευστικά προβλήματα ή ελαφρούς τραυματισμούς από τις φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα και Χίο. Συγκεκριμένα 12 περιστατικά αφορούν κατοίκους της Αχαΐας, 3 περιστατικά της Αιτωλοακαρνανίας, 24 περιστατικά της Πρέβεζας και 7 περιστατικά της Χίου.

Απεγκλωβισμός και από τη θάλασσα

Μέχρι στιγμής, 18 άτομα έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια από παραλίες όπου είχαν παγιδευτεί λόγω της εξάπλωσης της φωτιάς. Στην περιοχή επιχειρούν τρία πλωτά του Λιμενικού Σώματος, ένα αντιρρυπαντικό σκάφος, ένα σκάφος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και τέσσερα παραπλέοντα πλοία που συνδράμουν στις επιχειρήσεις.

Οι αρχές απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε περιοχές που πλήττονται από τη φωτιά.

Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή, καθώς οι καιρικές συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Κλειστοί αυτοκινητοτόδρομοι

Κλειστά έμειναν, σύμφωνα με την «Ολυμπία Οδό», και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου, μεταξύ των κόμβων Κ1 και Εγλυκάδας στην περιμετρική οδό της Πάτρας, εξαιτίας της φωτιάς που έχει εκδηλωθεί στην περιοχή των Συχαινών.

Ακόμη, διακοπή κυκλοφορίας ισχύει στη νέα και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στους δρόμους από τον κόμβο της Κάτω Αχαΐας μέχρι την Οβρυά, καθώς και από τον κόμβο της ΒΙΠΕ και στην εθνική οδό Πατρών – Τρίπολης.

Καταστροφές σε σπίτια, επιχειρήσεις

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά υπάρχουν ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις από τον πύρινο εφιάλτη στην Αχαΐα. Παράλληλα, ο Δήμος Πατρέων ανακοίνωσε ότι ανοιχτά θα παραμείνουν όλο το βράδυ το 7ο Λύκειο της Πάτρας και το 54ο Δημοτικό Σχολείο, που βρίσκονται στο Νότιο Διαμέρισμα της πόλης, προκειμένου να φιλοξενηθούν όσοι έχουν ανάγκη, λόγω των πυρκαγιών. Επίσης, ανοικτός θα παραμείνει ο ξενώνας φιλοξενίας του Δήμου Πατρέων, για την στέγαση των δημοτών, από τους οικισμούς που εκκενώνονται εξ΄ αιτίας της φωτιάς.

Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα επικουρικά των παροχών από τους ΟΤΑ για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από την πυρκαγιά στις πληγείσες περιοχές της Αχαΐας.

Δραματικές εικόνες στη Ζάκυνθο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση μεταξύ Λιθακιάς, Αγαλά και Κοιλιωμένου στη Ζάκυνθο, με τις φλόγες να μαίνονται πλέον κυρίως στους οικισμούς Αγαλά και Κερί, οι οποίοι έχουν εκκενωθεί μετά από μήνυμα του 112. Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο ενώ το μέτωπο στη Λιθακιά απειλεί το χωριό. Η Πυροσβεστική χρησιμοποίησε μέχρι και τη μέθοδο του «αντι-πυρ για να διακόψει την καταστροφική πορεία της πυρκαγιάς.

Μεγάλο το μέτωπο στη Χίο

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Χάλανδρα Χίου. Η φωτιά πήρε μεγάλες διαστάσεις και οι φλόγες έφτασαν στα χωριά Ποταμιά και Πισπιλούντα, όπου υπάρχουν αναφορές για καμμένα σπίτια. Αλλεπάλληλα ήταν τα μηνύματα από το «112» για εκκενώσεις χωριών και διενεργήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα με πλωτά σκάφη του λιμενικού και ιδιωτών. Εκκενώθηκε ο οικισμός της Βολισσού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού η επιχείρηση απεγκλωβισμού που έγινε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ και συμμετείχαν 7 πλωτά του Λιμενικού Σώματος (5 Περιπολικά Σκάφη ΛΣ, 1 Ναυαγοσωστικό ΛΣ , 1 Περιπολικό Πλοίο ΛΣ) και ιδιωτικά σκάφη. Στην περιοχή παραμένουν 1 περιπολικό Πλοίο ΛΣ, 2 Περιπολικά Σκάφη ΛΣ και 1 Ναυαγοσωστικό ΛΣ προς τυχόν παροχή συνδρομής.

Νύχτα αγωνίας και στην Πρέβεζα

Προς Θεσπρωτικό και Φιλιππιάδα κινείται το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα την Τρίτη (12/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος Πρέβεζας. Η φωτιά κινείται προς Φιλιππιάδα. Στον Άγιο Γεώργιο, στην παλιά εθνική οδό που παραμένει κλειστή για τα οχήματα, στο φράγμα της ΔΕΗ, τα βουνά καίγονται από άκρη σε άκρη. Εκκενώθηκαν προληπτικά το Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού και θα διακομισθούν 4 περιστατικά στο νοσοκομείο Άρτας και το Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας θα διακομισθούν 4 περιστατικά στο νοσοκομείο Άρτας.



Ο χάρτης με τις φωτιές

Η επιχειρησιακή εικόνα με γεωγραφικό προσδιορισμό των πυρκαγιών σε όλη την Ελλάδα, τα μέσα και το προσωπικό, αποτυπώνονται σε χάρτες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Με κόκκινο είναι οι πυρκαγιές σε εξέλιξη, ενώ οι υπόλοιπες είναι υπό μερικό έλεγχο, που σημαίνει ότι απισχνούνται ακόμα δυνάμεις.

Όπως είπε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Βασίλης Βαρθακογιάννης, μέσα στο τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 152 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές. Σήμερα, στα μέτωπα των πυρκαγιών, έχουν διατεθεί και συνεχίζουν να επιχειρούν 4.850 πυροσβέστες, ενώ μέχρι το τελευταίο φως διατέθηκαν 62 εναέρια μέσα, καθώς και όλες οι δυνάμεις των υπόλοιπων φορέων πολιτικής προστασίας της χώρας.

Δείτε πώς το flash.gr μετέδωσε live όλες τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα.