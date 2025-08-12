Σε πύρινο κλοιό η Ελλάδα: Αγωνία σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά, Άρτα, Πρέβεζα

Αντιμέτωπες με αρκετές φωτιές βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις από τα ξημερώματα της Τρίτης. Οι δυνατοί άνεμοι έχουν φουντώσει τα πύρινα μέτωπα και έχουν αναγκάσει τις Αρχές να στέλνουν απανωτά μηνύματα 112 για ετοιμότητα ή εκκένωση οικισμών.

Αυτή την ώρα μαίνονται πυρκαγιές σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά, Φωκίδα, Άρτα και Πρέβεζα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους εθελοντές να δίνουν άνιση μάχη με τις φλόγες, εξαιτίας των ισχυρών βοριάδων.

Οι περισσότερες φωτιές καίνε σε δασικές εκτάσεις. Πιο συγκεκριμένα:

Φωτιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική και δασική έκταση στην περιοχή Ποταμιά-Πισπιλούντα της Χίου και τα μηνύματα από το 112 ηχούν το ένα μετά το άλλο.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στα Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας, όπου εκδόθηκε 112 για απομάκρυνση προς Μεσολόγγι.

Νέο μήνυμα από το 112 στάλθηκε για την πυρκαγιά στην περιοχή του Ερυμάνθου, στην Αχαΐα, όπου η φωτιά καίει ανεξέλεγκτη (μάλιστα, έχουν εκδηλωθεί εστίες ακόμη και σε οικισμούς στα περίχωρα της Πάτρας όπως είναι το Σαραβάλι) και έχει οδηγήσει τις Αρχές σε διακοπή κυκλοφορίας από τον κόμβο ΒΙΠΕ προς την εθνική οδό Πάτρας-Τρίπολης.





Την εκδοχή εμπρησμών στις πυρκαγιές Αιτωλοακαρνανίας και Ηπείρου εξετάζουν κλιμάκια της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Επίσης, σήμερα φωτιά καίει και στα Παλιάμπελα Βόνιτσας.

Στη Ζάκυνθο, η φωτιά έχει φτάσει στις αυλές σπιτιών στον Αγαλά. Οι φλόγες κατευθύνονται και προς το χωριό Κερί.

