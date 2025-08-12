Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Άγιος Στέφανος

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Στέφανο Αττικής

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα, εθελοντές και 3 ελικόπτερα.

Πηγή: Reuters
Πηγή: Reuters
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr
Update: 15:20

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 12 Αυγούστου 2025 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πευκόφυτο Ωρωπού Αττικής.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα, εθελοντές και 3 ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ωστόσο και με την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά οριοθετήθηκε και πλέον δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Άγιος Στέφανος

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader