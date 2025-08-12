Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Στέφανο Αττικής

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 12 Αυγούστου 2025 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πευκόφυτο Ωρωπού Αττικής.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα, εθελοντές και 3 ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ωστόσο και με την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά οριοθετήθηκε και πλέον δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.