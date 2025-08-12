Εκτός ελέγχου η φωτιά στην Αχαΐα: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις - Μπαράζ του 112 για εκκενώσεις οικισμών

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (12/8) στην Αχαΐα.

Η φωτιά ξεκίνησε να καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου, ενώ λόγω των ισχυρών ανέμων αυτή την ώρα καίει ανεξέλεγκτη, ενώ οι κάτοικοι των γύρω περιοχών δέχονται μπαράζ μηνυμάτων από το 112 προκειμένου να απομακρυνθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, από τη φωτιά υπάρχουν δύο εγκαυματίες.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής - Διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμους

Με βάση ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, τίθεται σε ισχύ διακοπή της κυκλοφορίας από τον κόμβο ΒΙΠΕ προς την εθνική οδό Πατρών – Τριπόλεως. Για τη διευκόλυνση των οδηγών, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται πλέον μέσω παράπλευρων οδών, ώστε να διασφαλισθεί η προστασία των πολιτών και η ομαλή εξέλιξη του έργου των Πυροσβεστικών δυνάμεων.

Λίγο μετά τις 16:00, με νέα ενημέρωση η Πυροσβεστική έκανε γνωστό πως οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί και πλέον συνδράμουν 78 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα, ενώ στην αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Η πρώτη ανάρτηση της υπηρεσίας έκανε λόγο πως στο σημείο επιχειρούσαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στα Φλογεραίικα Ερυμάνθου, Αχαΐας και επιχειρούν 78 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης #ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα, ενώ στην αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 Α/Φ και 2 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Συνδρομή από υδροφόρες… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Νέο 112 για εκκένωση

Λίγα λεπτά πριν τις 15.30 ήχησε για τρίτη φορά το 112 με μήνυμα προς τους κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Νικόλαος Κράλης, Άγιος Στέφανος, Κατσαϊταίικα, Κάτω Μαζαράκι, Θωμαίικα, Κάπελη, προκειμένου να απομακρυνθούν προς Κάτω Αχαΐα.

Νωρίτερα είχε ηχήσει το 112 με μήνυμα στους κατοίκους των περιοχών Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος και Θεριανό να απομακρυνθούν προς την Πάτρα.

Στο πρώτο μήνυμα από το 112 που εστάλη λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, οι κάτοικοι των ίδιων περιοχών κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, μήνυμα δέχτηκαν και οι κάτοικοι των περιοχών Καμενίτσα, Αχαϊκό, Διδαχέικα, Αλισσός, Λούσικα και Σπαλιαρέικα προκειμένου να απομακρυνθούν προς την Κάτω Αχαΐα.

Η Αχαΐα έχει γεμίσει πυκνούς καπνούς, όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο.