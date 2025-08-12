Μαίνονται οι φωτιές σε Άρτα και Πρέβεζα - Άνιση μάχη λόγω των ισχυρών ανέμων

Σε εξέλιξη βρίσκονται τρεις δασικές φωτιές, οι οποίες ξέσπασαν ταυτόχρονα σε κοινότητες στους νόμους Άρτας και Πρέβεζας, ενώ έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για απομάκρυνση από τους οικισμούς.

Ειδικότερα, τα μέτωπα της φωτιάς βρίσκονται κοντά στις κοινότητες Δαφνωτής Παλαιοχωρίου στα Τζουμέρκα και Αμμότοπου στην Άρτα, καθώς και Γυμνότοπου στον Δήμο Ζητού στην Πρέβεζα. Η κατάσταση είναι δύσκολη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν οι Δήμοι Αρταίων και Ζηρού με μηχανήματα και υδροφόρες.

Στον Γυμνότοπο η κατάσταση είναι δύσκολη, καθώς οι φλόγες μπήκαν στον οικισμό και απειλούνται σπίτια, ενώ λόγω των ανέμων η φωτιά κινείται με ταχύτητα και έφτασε στην Ιόνια Οδό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται, ενώ επιχειρούν και εναέρια μέσα.

Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 17 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου ενώ πραγματοποιούν ρίψεις νερού 2 ελικόπτερα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στον Αμμότοπο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αμμότοπος #Άρτα.

Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης #ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Σύμφωνα με το 112 οι πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Αμμότοπου, καλούνται άμεσα να απομακρυνθούν προς την περιοχή Καμπή, τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών για την ασφάλειά τους.

Διακοπή κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό

Λόγω της πυρκαγιάς στον Γυμνότοπο Πρεβέζης, ισχύει προληπτική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιόνια Οδό από τον κόμβο Φιλιππιάδας μέχρι τον κόμβο Γοργόμυλου στο ρεύμα προς Ιωάννινα.

Η κίνηση των οχημάτων στα σημεία που έχει διακοπεί προσωρινά, διεξάγεται από την παλαιά Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Άρτας.

Κλιμάκια της ΔΑΕΕ πάνε σε Αιτωλοακαρνανία και Ήπειρο

Λόγω του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηπείρου, με εντολή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, έχουν μεταβεί Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε), όπου σε συνεργασία με τις Αστυνομικές δυνάμεις των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων των ανωτέρω περιοχών, διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.