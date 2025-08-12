Σε πύρινο κλοιό η χώρα: Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 στη Ζάκυνθο - Νέες φωτιές σε Άρτα και Πρέβεζα

Αντιμέτωπες με πέντε πυρκαγιές βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις από νωρίς το πρωί της Τρίτης (12/8) σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Φωκίδα και Άρτα, ενώ εστάλησαν μηνύματα από το 112 για ετοιμότητα ή εκκένωση οικισμών.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, οι σοβαρότερες πυρκαγιές είναι στη Ζάκυνθο και στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας στην Αιτωλοακαρνανία.

«Βροχή» τα μηνύματα από 112 στη Ζάκυνθο

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Ζακύνθου με τους πολύ ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο τους.

Η φωτιά στη Ζάκυνθο εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Κοιλιωμένο, στις 06:00, και κατευθύνεται προς Αγαλά. Για αυτόν τον λόγο εκδόθηκαν τρία μηνύματα 112, αρχικά για απομάκρυνση των κατοίκων από Αγαλά προς Κερί και στη συνέχεια άλλα δύο μηνύματα για απομάκρυνση των πολιτών από Κερί προς Ζάκυνθο και από Αγαλά προς Κοιλιωμένο και Μαχαιράδο.

Η πυρκαγιά ενώ φαινόταν να απειλεί το χωριό Αγαλάς λόγω της αλλαγής κατεύθυνσης του ανέμου πλέον κατευθύνεται προς το χωριό Κερί. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ζητήθηκε, για προληπτικούς λόγους, η εκκένωση ξενοδοχείου που βρίσκεται στην περιοχή Απελάτι πριν το Κερί.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 44 πυροσβέστες και ένα πεζοπόρο τμήμα με 16 οχήματα, τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα με τη συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ.

«Κοντά σε σπίτια η φωτιά», λέει ο δήμαρχος Ζακύνθου

«H φωτιά είναι δίπλα σε σπίτια αυτή τη στιγμή, ολόκληρο το χωριό Αγαλάς απειλείται καθώς καίγεται το δάσος δίπλα του και ι φλόγες κατευθύνονται και προς το χωριό Κερί. Όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ. Η Πολιτική Προστασία, μηχανήματα έργων, τα πάντα, αλλά παρόλα αυτά έχει ισχυρούς ανέμους και είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά», είπε στο ΕΡΤΝews, ο δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος.

«Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε κι άλλα εναέρια μέσα για να κόψουν τη φωτιά, να μην κατευθυνθεί προς το χωριό», συμπλήρωσε ο δήμαρχος.

Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Η πυρκαγιά στα Παλιάμπελα Βόνιτσας εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στις 03:45. Εκδόθηκαν δύο μηνύματα 112, ένα για ετοιμότητα και ένα για απομάκρυνση από Βαρκό προς Παλιάμπελα.

Η φωτιά γρήγορα πήρε διαστάσεις και έφτασε στα περίχωρα της Βόνιτσας, γεγονός που οδήγησε σε ενίσχυση της δύναμης που επιχειρεί στο σημείο.

Στο σημείο αυτή τη στιγμή βρίσκονται 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Καλύτερη η εικόνα στην Κεφαλονιά

Η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά εκδηλώθηκε στις 02:30 σε δασική έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λαγκάδα Αργοστολίου. Εκδόθηκαν δύο μηνύματα 112, ένα για ετοιμότητα και στη συνέχεια ένα για απομάκρυνση από τις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα προς Μύρτο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 60 πυροσβέστες και τρεις ομάδες πεζοπόρων με 17 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

LIVE εικόνα από Κεφαλονιά:

Δεν απειλούνται σπίτια στη Φωκίδα

Η πυρκαγιά στη Φωκίδα εκδηλώθηκε στις 06:00 σε δασική έκταση στην περιοχή Δαφνός του Δήμου Δωρίδος.

Στην περιοχή υπάρχουν χωριά, τα οποία μέχρι πριν από λίγη ώρα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλούνταν, ενώ η πυρκαγιά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 30 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, οκτώ οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Ήχησε το 112 και στην Άρτα

Λίγο μετά τις 10:00, η Πυροσβεστική ενημέρωσε πως ξέσπασε φωτιά και στον Αμμότοπο Άρτας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα.

Παράλληλα, εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης, με το 112 να καλεί όλους όσοι βρίσκονται στην περιοχή Αμμότοπος να απομακρυνθούν προς Καμπή.

Φωτιά και στην Πρέβεζα - Εκκενώνεται η περιοχή Γυμνότοπος

Μετά τις 11:00 το πρωί η Πυροσβεστική ενημέρωσε για άλλο ένα πύρινο μέτωπο, αυτή τη φορά στην Πρέβεζα.

Συγκεκριμένα, πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος Πρεβέζης. Αμέσως κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική και επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 7 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου και 1 ελικόπτερο.

Λίγο αργότερα ήχησε μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται όλοι όσοι βρίσκονται στον Γυμνότοπο να απομακρυνθούν προς την Κερασώνα.