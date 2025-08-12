Φωτιές τώρα σε Κεφαλονιά, Βόνιτσα, Ζάκυνθο, Φωκίδα: Ενισχύονται συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Σε τέσσερα μέτωπα, τα δύο εκ των οποίων ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, δίνουν μάχη οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής το πρωί της Τρίτης (12/8). Το ένα μέτωπο είναι σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φαρακλάτα Κεφαλονιάς, το δεύτερο σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας, το τρίτο στον Κοιλιώμενο στη Ζάκυνθο και το τέταρτο στον Δάφνο Φωκίδας.

Ειδικότερα, φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (12/8) στην περιοχή Φαρακλάτα στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και καίει χαμηλή βλάστηση.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ενώ αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 17 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες του ΟΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν απειλούνται κατοικίες ενώ σε αρκετές περιοχές υπάρχει διακοπή ρεύματος, όπως αναφέρει το inkefalonia.gr.

Σημειώνεται πως μόλις εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, εστάλη μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Λαγκάδα που τους καλούσε να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Λίγα λεπτά αργότερα ήχησε και πάλι το 112 το οποίο καλούσε τους πολίτες που βρίσκονταν στις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα να απομακρυνθούν προς Μύρτο.

Χαρακτηριστικό της έντασης που είχε λάβει τη νύχτα η φωτιά, είναι και βίντεο που ανέβασε στα social media ο γνωστός μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας:

Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία - Νέο μήνυμα από το 112

Την ίδια ώρα, δασική πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας στην Αιτωλοακαρνανία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και αυτή τη στιγμή επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 27 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Παράλληλα, λίγο πριν τις 06:00 το πρωί «ήχησε» και το 112, με το μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στηv περιοχή #Παλιάμπελα της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Τα προειδοποιητικά μηνύματα όμως, δεν έληξαν εδώ, καθώς γύρω στις 06:45 ήχησε και πάλι το 112, το οποίο και καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Βαρκό να απομακρυνθούν προς Παλιάμπελα.

Την ίδια ώρα, ο αριθμός έκτακτης ανάγκης εξέδωσε μήνυμα για όσους βρίσκονται στην περιοχή της Βόνιτσας, οι οποίοι και καλούνται να παραμείνουν σε κατάσταση ετοιμότητας.

Φωτιά σε δασική έκταση στη Ζάκυνθο

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί, σε δασική έκταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου στη Ζάκυνθο.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, δυο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η πυρκαγιά έχει κατεύθυνση προς το χωριό του Αγαλά και προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικίες.

Λίγο μετά τις 08:00 άρχισε να ηχεί στην περιοχή το 112 και για το πύρινο μέτωπο στη Ζάκυνθο, με τις Αρχές να καλούν όσους βρίσκονται στην περιοχή Αγαλά να απομακρυνθούν προς Κερί.

Στη συνέχεια εστάλησαν άλλα δύο μηνύματα, με τις Αρχές να καλούν όσους βρίσκονται στην περιοχή κερί να απομακρυνθούν προς Ζάκυνθο αλλά και όσους είναι στην περιοχή Αγαλά να εκκενώσουν προς Κοιλιωμένο και Μαχαιράδο.

Φωτιά και στη Φωκίδα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (12/8) στον Δάφνο Φωκίδας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ (Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων).

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης 8 πυροσβεστικά οχήματα και 1 ελικόπτερο, προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες κατάσβεσης και να ελεγχθεί η φωτιά πριν επεκταθεί περαιτέρω.