Πυροσβεστική: 70 φωτιές σε 24 ώρες - Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη

Σε ύφεση και οριοθετημένη είναι, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής, χάρη στην επιφυλακή και την άμεση επέμβαση πολύ ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων πυρόσβεσης.



Σύμφωνα με στοιχεία που έγιναν γνωστά από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στις 18.12. Στις 18.17 έκανε την πρώτη ρίψη το πρώτο ελικόπτερο, που εκτελούσε εναέρια περιπολία και τη δεύτερη στις 18.21.



Όσον αφορά στα αίτια της πυρκαγιάς, ήδη με εντολή του αρχηγού του Π.Σ., βρίσκεται στο σημείο κλιμάκιο της Διεύθυνσης αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που συλλέγει στοιχεία, από μάρτυρες και κάμερες, προκειμένου να διευκρινίσουν από που ξεκίνησε και πως.



Σημειώνεται ότι το τελευταίο 24ωρο, από τις 18.00 χτες μέχρι τις 18.00 σήμερα, Δευτέρα 11-8-2025, εκδηλώθηκαν 70 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 55 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 15.



Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.



Η Πυροσβεστική απευθύνει παράκληση προς όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.