Φωτιά τώρα στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής: Ήχησε το 112 - Ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα
Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν 132 πυροσβέστες, 31 οχήματα, 11 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα.
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (11/8) σε δασική έκταση της Καλλιτεχνούπολης στη Ραφήνα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε σε σημείο που είχε ξανά καεί το 2018 ενώ η γρήγορη ανταπόκριση των Πυροσβεστικών δυνάμεων έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να μην εξαπλωθεί ανεξέλεγκτα.
Η εικόνα του μετώπου φαίνεται να είναι σε καλύτερη κατάσταση ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι ταχύτητας 7 μποφόρ ανησυχούν τους αρμόδιους για πιθανή αναζωπύρωση.
Παράλληλα, σε ετοιμότητα είναι ο κρατικός μηχανισμός ώστε εάν χρειαστεί να πραγματοποιηθεί εκκένωση στο Λύρειο Ίδρυμα.
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής - Ήχησε το 112
Στις 19:01 η Πυροσβεστική με νέα ενημέρωση έκανε γνωστό ότι οι δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο ενισχύθηκα και πλέον συνδράμουν 132 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 31 οχήματα, εθελοντές, 11 Α/Φ και 6 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.
Η αρχική τοποθέτηση έκανε λόγο για 105 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, εθελοντές, 5 Α/Φ και 5 Ε/Π εκ των οποίων το 1 για το συντονισμό τους.
Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες της περιφέρειας.
Στις 18:30 το 112 ήχησε σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.