Breaking news icon BREAKING
NEWS

«Χωρίς ενεργό μέτωπο» η φωτιά στην αρχαία Νεμέα Κορινθίας - Ήχησε το 112

Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Κορινθία Local News

«Χωρίς ενεργό μέτωπο» η φωτιά στην αρχαία Νεμέα Κορινθίας - Ήχησε το 112

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν 45 πυροσβέστες, 15 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

korinthostv.gr
korinthostv.gr
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr
Update: 17:17

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς λίγο μετά τις 17:00 που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) σε αγροτοδασική έκταση στην αρχαία Νεμέα στην Κορινθία. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα του korinthostv.gr, η πυρκαγιά καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν και ισχυροί άνεμοι. 

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο έργο κατάσβεσης επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. 

Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Περίπου στις 16:00, όσοι βρίσκονται στην περιοχή της αρχαίας Νεμέα άκουσαν μήνυμα του 112 που τους πρότρεψε να απομακρυνθούν προς Νεμέα ή Αρχαίες Κλεωνές. 

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Κορινθία Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader