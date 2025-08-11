Φωτιά τώρα στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας: Ήχησε το 112 - Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) όταν ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλατάς στην Αιτωλοακαρνανίας.



Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πυρκαγιά ξέσπασε σε καλαμιές αλλά γρήγορα εξαπλώθηκε στον κάμπο λόγω της χαμηλής ποσότητας νερού στον ποταμό Eύηνο. Πλέον το μέτωπο απειλεί κάποιες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και αποθηκευτικούς χώρους καθώς και σπίτια.

Επιπλέον, το έργο της Πυροσβεστική δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της υπηρεσίας, στο έργο κατάσβεσης επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Λίγο μετά τις 16:50, το 112 ήχησε στην περιοχή Κάτω Ευηνοχώρι, ειδοποιώντας όσους βρίσκονται κοντά στο σημείο να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.