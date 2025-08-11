Φωτιά τώρα στην Σκοτεινή Αργολίδας: Ήχησε το 112 - Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (11/8) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκοτεινή στην Αργολίδα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο έργο κατάσβεσης επιχειρούν 24 πυροσβέστες, 10 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα.

Στις 18:21 εστάλη μήνυμα του 112 για όσους βρίσκονται στην Σκοτεινή ειδοποιώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στη περιοχή #Σκοτεινή της Περιφερειακής Ενότητας #Αργολίδας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Σημειώθηκαν 70 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Λίγο μετά τις 18:00 η Πυροσβεστική έκανε γνωστό τον αριθμό των πυρκαγιών που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο αναφέροντας πως 55 εξ αυτών αντιμετωπίστηκαν ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 15.

«Από Ω/18:00/10-08-2025 έως Ω/18:00/11-08-2025 εκδηλώθηκαν 70 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 55 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 15.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Παρακαλούμε όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών».