Σύσκεψη για την αποκατάσταση του ελατοδάσους στον Φενεό - «Στόχος να ολοκληρωθούν άμεσα τα έργα»

Το σχέδιο αποκατάστασης του ελατοδάσους στην περιοχή Φενεού - Καστανιάς Κορινθίας αποτέλεσε αντικείμενο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, τη Δευτέρα (11/8) ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, συγκάλεσε σύσκεψη εργασίας για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών της Κορινθίας από τις πρόσφατες πυρκαγιές, στην οποία συμμετείχαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και Βουλευτής Κορινθίας, Χρίστος Δήμας, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Βουλευτής Κορινθίας, Νίκος Ταγαράς, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, ο γενικός γραμματέας Δασών του ΥΠΕΝ, Στάθης Σταθόπουλος, ο δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος Σταματόπουλος, ο γενικός διευθυντής Δασών του ΥΠΕΝ, Ευάγγελος Γκουντούφας, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς, Σπύρος Δεδάκης, οι προϊστάμενοι των οικείων Δασικών Υπηρεσιών Κορινθίας, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου και στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς.



Στο επίκεντρο της σύσκεψης, που οργανώθηκε μόλις τρεις εβδομάδες μετά την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή Φενεού - Καστανιάς Κορινθίας, τέθηκαν όλες οι παράμετροι του σχεδίου αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών, που περιλαμβάνει αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, ώστε να αποτραπεί η διάβρωση και απώλεια του εδάφους, αλλά και μελέτες τεχνητής αναδάσωσης, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς έχει εκδηλώσει την πρόθεση να συμβάλει στην υλοποίηση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων για την έκταση των συνολικά 15.800 στρεμμάτων που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά.



Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μετά το πέρας της συνάντησης, δήλωσε: «Στόχος μας είναι να δράσουμε με ταχύτητα και να συνδράμουμε κάθε περιοχή που έχει πληγεί, κάθε τοπική κοινωνία που απώλεσε το φυσικό της κεφάλαιο, ώστε να αποκαταστήσουμε, να θεραπεύσουμε, να απαλύνουμε τις συνέπειες των καταστροφικών πυρκαγιών. Ενώνουμε δυνάμεις με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Σικυωνίων την Πολιτική Προστασία, τους εθελοντές, προκειμένου το πρόγραμμα αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή να ολοκληρωθεί άμεσα. Την εθνική αυτή προσπάθεια έρχεται να ενισχύσει η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της, εκδήλωσε άμεσα την πρόθεση να συμβάλλει, ως ανάδοχος αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών της Κορινθίας. Την ευχαριστούμε θερμά, για την προσφορά της, όσο και για το παράδειγμα που δίνει η απόφασή της αυτή. Ένα παράδειγμα συνεργασίας Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα προς όφελος της Πατρίδας μας».

Φωτο: ΥΠΕΝ

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και Βουλευτής Κορινθίας, Χρίστος Δήμας, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι η δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την επίτευξη αυτού του στόχου «επιβεβαιώθηκε και σήμερα», σημειώνονται παράλληλα ότι προχωρούν άμεσα όλες οι διαδικασίες ώστε να γίνουν τα απαραίτητα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, και στην συνέχεια, να ξεκινήσουν οι αναδασώσεις.



Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Βουλευτής Κορινθίας, Νίκος Ταγαράς, τόνισε ότι ο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας «ως θεματοφύλακας του φυσικού πλούτου της χώρας μας, συντονίζει τους αρμόδιους φορείς για να επουλώσουμε τις πληγές που άφησαν πίσω τους οι πυρκαγιές».



Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, υπογράμμισε ότι ο Φενεός είναι μια περιοχή με ξεχωριστό φυσικό πλούτο και ιδιαίτερη σημασία για την Κορινθία και ολόκληρη την Πελοπόννησο, και οι «πληγές» στο περιβάλλον «απαιτούν άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις». Πρόσθεσε πως μέσα από αυτή τη συνεργασία ξεκινά ένα πρόγραμμα αποκατάστασης και αντιδιαβρωτικών έργων που δίνει «ελπίδα και προοπτική».