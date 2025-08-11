Breaking news icon BREAKING
Φωτιά τώρα στη Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης - Στη μάχη 3 εναέρια μέσα

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης 48 πυροσβέστες και 13 οχήματα.

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) στην Πυροσβεστική όταν ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση  στην περιοχή Μεγάλη Βόλβη στη Θεσσαλονίκη. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πυρκαγιά καίει ανάμεσα στο Βαγιοχώρι και τον δήμο Βόλβης ενώ δεν απειλείται για την ώρα κατοικημένη περιοχή. 

Το μέτωπο για την ώρα δεν εμπνέει ανησυχία ωστόσο οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής είναι ισχυρές για να μην εξαπλωθεί.

Σύμφωνα με ενημέρωση της υπηρεσίας, στο έργο κατάσβεσης επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. 

Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.

