Φωτιά τώρα στα Πετράλωνα Μεσσηνίας - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα, ήχησε το 112

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική από φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα Μεσσηνίας το μεσημέρι της Δευτέρας 11 Αυγούστου 2025.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική από φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα Μεσσηνίας. pic.twitter.com/QoUuHZGaRv — Flash.gr (@flashgrofficial) August 11, 2025

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

flash.gr

Στο μεταξύ, στα κινητά των κατοίκων της περιοχής ήχησε το 112, 15 λεπτά μετά τις 13.00, με τη σύσταση να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.