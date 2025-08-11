Φωτιά τώρα στα Πετράλωνα Μεσσηνίας - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα, ήχησε το 112
Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση και υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Update: 14:23
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική από φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα Μεσσηνίας το μεσημέρι της Δευτέρας 11 Αυγούστου 2025.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Στο μεταξύ, στα κινητά των κατοίκων της περιοχής ήχησε το 112, 15 λεπτά μετά τις 13.00, με τη σύσταση να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.