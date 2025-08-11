Φωτιές: Η μισή χώρα στο «πορτοκαλί» τη Δευτέρα 11/08 - Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας

Ευνοϊκές είναι οι συνθήκες για την εκδήλωση πυρκαγιών σήμερα, Δευτέρα 11 Αυγούστου, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή. Συγκεκριμένα, σχεδόν η μισή χώρα θα βρίσκεται σε «πορτοκαλί» συναγερμό, δηλαδή σε κατηγορία κινδύνου 4, που σημαίνει ότι θα επικρατούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που θα ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση φωτιάς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, για τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Αττική

Κύθηρα

Βοιωτία

Εύβοια

Σκύρο

Αργολίδα

Κορινθία

Ηλεία

Φωκίδα

Αιτωλοακαρνανία

Πρέβεζα

Έβρο

Σαμοθράκη

Λήμνο

Λέσβο

Χίο

Ψαρά

Φθιώτιδα

Αχαΐα

Την ίδια στιγμή θα επικρατεί υψηλός κίνδυνος (κατηγορίας) 3 για εκδήλωση πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

Δείτε τον χάρτη:

Σε επιφυλακή οι Αρχές

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.



Παράλληλα, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κά.

Καιρικό «μαρτύριο» Hot–Dry–Windy

Από την Κυριακή (10/8) η χώρα μπήκε σε φάση καιρού τύπου «Hot–Dry–Windy», ένα επικίνδυνο μετεωρολογικό «κοκτέιλ» που συνδυάζει υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή υγρασία και ενισχυμένους ανέμους. Θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 13 Αυγούστου.

Οι συνθήκες αυτές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για υψηλό έως και ακραίο πυρομετεωρολογικό κίνδυνο, αυξάνοντας σημαντικά την πιθανότητα εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανάρτηση της Πυρομετεωρολογικής Ομάδας FLAME του Meteo, αναμένεται αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας και σταδιακή επικράτηση ατμοσφαιρικής ξηρασίας, που θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.