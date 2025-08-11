Εβδομάδα με καιρό «Hot-Dry-Wind»: Ανεβαίνει η θερμοκρασία - Επιμένουν τα μελτέμια

Ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση πυρκαγιών δημιουργεί ο καιρός τύπου Hot-Dry-Windy που θα επικρατήσει μέχρι την Τετάρτη.

Ειδικότερα, η Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME του ΕΑΑ/meteo.gr σημαίνει τον κώδωνα του κινδύνου, αποτυπώνοντας και σε σχετικούς χάρτες την κρισιμότητα της κατάστασης.

«Διατήρηση πολύ υψηλού έως και ακραίου πυρομετεωρολογικού κινδύνου λόγω σταδιακής επικράτησης καιρού τύπου Hot–Dry–Windy από την Κυριακή 10 έως την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025.

Μέτριοι/ισχυροί βόρειοι άνεμοι (5–6 μποφόρ, τοπικά 7 μποφόρ) πάνω από το Αιγαίο και τα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά.

Άνοδος της θερμοκρασίας και σταδιακή επικράτηση συνθηκών ατμοσφαιρικής ξηρασίας.

Αύξηση της ευφλεκτότητας των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων (περιεχόμενη υγρασία < 10%).

Υψηλή δυσκολία ελέγχου σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιών στο σύνολο σχεδόν της ηπειρωτικής χώρας και πολύ υψηλή έως ακραία δυσκολία ελέγχου σε μεγάλο τμήμα της ανατολικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας».

Η πρόγνωση καιρού από την ΕΜΥ

Όπως αναφέρει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έως το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) αναμένονται τοπικά θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 8 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τη νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική.

Ειδικότερα, αίθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο, τη νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο τους 36 με 38, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 35 με 37, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και στα ηπειρωτικά 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και έως τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά έως τις μεσημβρινές ώρες 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη (12/8)

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο τους 36 με 38 και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη (13/8)

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Πέμπτη (14/8)

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Ο καιρός την Παρασκευή (15/8) - Δεκαπενταύγουστος

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το βόρειο Ιόνιο και το βορειοδυτικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.