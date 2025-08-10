Θερμοκρασία στα ύψη, αέρας και ξηρασία - Ξεκινά τετραήμερο καιρικό «μαρτύριο» Hot–Dry–Windy

Από σήμερα Κυριακή (10/8) έως και την Τετάρτη 13 Αυγούστου, η χώρα μπαίνει σε φάση καιρού τύπου «Hot–Dry–Windy», ένα επικίνδυνο μετεωρολογικό «κοκτέιλ» που συνδυάζει υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή υγρασία και ενισχυμένους ανέμους.

Οι συνθήκες αυτές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για υψηλό έως και ακραίο πυρομετεωρολογικό κίνδυνο, αυξάνοντας σημαντικά την πιθανότητα εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανάρτηση της Πυρομετεωρολογικής Ομάδας FLAME του Meteo, αναμένεται αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας και σταδιακή επικράτηση ατμοσφαιρικής ξηρασίας, που θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Αναλυτικά η ανάρτηση:



«Διατήρηση πυρομετεωρολογικού κινδύνου – Συνθήκες Hot–Dry–Windy

Διατήρηση πολύ υψηλού έως και ακραίου πυρομετεωρολογικού κινδύνου λόγω σταδιακής επικράτησης καιρού τύπου Hot–Dry–Windy από την Κυριακή 10 έως την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025.

Μέτριοι/ισχυροί βόρειοι άνεμοι (5–6 μποφόρ, τοπικά 7 μποφόρ) πάνω από το Αιγαίο και τα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά.

Άνοδος της θερμοκρασίας και σταδιακή επικράτηση συνθηκών ατμοσφαιρικής ξηρασίας.

Αύξηση της ευφλεκτότητας των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων (περιεχόμενη υγρασία < 10%).

Υψηλή δυσκολία ελέγχου σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιών στο σύνολο σχεδόν της ηπειρωτικής χώρας και πολύ υψηλή έως ακραία δυσκολία ελέγχου σε μεγάλο τμήμα της ανατολικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας».

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Πρόγνωση για Δευτέρα (11/08)

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο τους 37 με 39, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 35 με 37, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Τρίτη και Τετάρτη (12-13/08)

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά την Τετάρτη.

Πρόγνωση για Πέμπτη (14/08)

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.