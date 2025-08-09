Φωτιές: Κόκκινος συναγερμός σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια την Κυριακή (10/8) - Επιμένουν οι άνεμοι

Σε επιφυλακή θα βρίσκονται οι αρχές Πολιτικής Προστασίας στη χώρα, λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών που θα επικρατούν σε αρκετές περιοχές την Κυριακή 10 Αυγούστου.

Ειδικότερα, αρκετές περιφέρειες της χώρας θα βρίσκονται σε «κόκκινο συναγερμό», δηλαδή σε κατηγορία κινδύνου 5, που σημαίνει ότι θα επικρατούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που θα ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση φωτιάς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, για την Κυριακή 10 Αυγούστου 2025, προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Αττική

Βοιωτία

Εύβοια

Την ίδια στιγμή θα επικρατεί πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 αλλά και κατηγορίας 3 για εκδήλωση πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

Σε επιφυλακή οι Αρχές

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.



Παράλληλα, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κά.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Κυριακή 10-08-2025

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 35 με 37 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 11-08-2025

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.