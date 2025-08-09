Η Κερατέα μετρά τις πληγές τις: Στάχτη και αποκαΐδια άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα - Εικόνες σοκ

Η Κερατέα ξυπνά πληγωμένη. Οι εικόνες από την καμένη γη σοκάρουν. Περιουσίες ισοπεδώθηκαν, κάτοικοι είδαν τους κόπους μίας ολόκληρης ζωής μέσα στις φλόγες. Σπίτια, αυτοκίνητα, αποθήκες, κτήματα. Το φυσικό περιβάλλον καταστράφηκε. Εκτάσεις που άλλοτε ήταν πράσινες, τώρα έχουν γίνει στάχτη. Αλλά η πιο δραματική εξέλιξη ήταν η εύρεση σορού ηλικιωμένου στην περιοχή Τογάνι Κερατέας, κοντά στο σημείο όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Έπειτα από την ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες εξακολουθούν να επιχειρούν για τον έλεγχο διάσπαρτων εστιών, με την πολύτιμη συνδρομή των εναέριων μέσων, η φωτιά στην Κερατέα βρίσκεται σε ύφεση. Ωστόσο πρόλαβε να μετατρέψει έναν ζωντανό τόπο σε στάχτη. Οι κάτοικοι έβλεπαν ανήμποροι την πύρινη λαίλαπα να σαρώνει τα πάντα.

Σήμερα ο φωτογραφικός φακός αποτυπώνει την σκληρή πραγματικότητα. Ορισμένα σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, με μόνο τους τοίχους να στέκουν, ενώ άλλα φέρουν έντονα σημάδια από το πέρασμα της φωτιάς — μαυρισμένες προσόψεις, σπασμένα παράθυρα και καμένα στέγαστρα. Σε πολλές αυλές, οικιακά αντικείμενα, ποδήλατα και έπιπλα εξωτερικού χώρου έχουν γίνει στάχτη.

Γύρω από τον οικιστικό ιστό, το τοπίο έχει αλλάξει δραματικά. Δάση που άλλοτε πρόσφεραν σκιά και δροσιά έχουν μετατραπεί σε εκτάσεις γκρίζας γης, με καμένα κλαδιά να κρέμονται από τους κορμούς.

Η Κερατέα μετρά πληγές, αλλά και δυνάμεις. Γιατί μέσα σε αυτές τις εικόνες της απώλειας, φαίνεται και η αλληλεγγύη: γείτονες που βοηθούν ο ένας τον άλλον, εθελοντές και πυροσβέστες που συνεχίζουν άγρυπνοι να προσέχουν ό,τι απέμεινε.

Δείτε φωτογραφίες:

