Σε ύφεση οι φωτιές της Κερατέας και της Ηλείας: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις - Ενισχύονται οι άνεμοι

Ένα-ένα οριοθετούνται από το πρωί του Σαββάτου (9/8) τα πύρινα στην Κερατέα Αττικής και το Χελιδόνι Ηλείας, έπειτα από την ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες εξακολουθούν να επιχειρούν για τον έλεγχο διάσπαρτων εστιών, με την πολύτιμη συνδρομή των εναέριων μέσων που επιχειρούν με το πρώτο φως της ημέρας.

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε γύρω στις 14.00 της Παρασκευής (8/8) σε χαμηλή βλάστηση στο Μανούτσο Κερατέας, κινήθηκε λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων ανάμεσα σε αγροτοδασικές εκτάσεις και οικισμούς κι έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχοντας ως τραγικό απολογισμό μέχρι στιγμής έναν νεκρό ηλικιωμένο άνδρα, καθώς και καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες.

Αλλεπάλληλα μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν από νωρίς σε κατοίκους οικισμών της περιοχής προκειμένου να απομακρυνθούν από αυτούς, λόγω της φωτιάς. Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί οι οικισμοί Δροσιά, Χάρβαλο, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι, Συντερίνα, ΑΤΕ, Παλαιά Φώκαια, Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά , Θυμάρι, Καταφύγι, Φέριζα Όλυμπος, Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι.

Γύρω στις 07:00 το πρωί, νέο μήνυμα του 112 ζητούσε από τους κατοίκους που βρίσκονται στο Χάρβολο να απομακρυνθούν προς Ανάβυσσο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Χάρβαλο της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς #Ανάβυσσο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 9, 2025

Την ίδια στιγμή λόγω της πυρκαγιάς οι διακοπές της κυκλοφορίας συνεχίζονται. Συγκεκριμένα:

Επαρχιακή Οδός Κερατέας-Αναβύσσου (από γέφυρα Τογάνι) 2. Λ. Πλάκας, οικισμός Τογάνι (προς Δημολάκι) 3. Διασταύρωση Συντερίνας (προς Δημολάκι-Χάρβαλο)

Δείτε την ανάρτηση:

🚨 Ενημέρωση #Τροχαίας



🛑 Συνεχίζονται οι διακοπές κυκλοφορίας:

1. Επαρχιακή Οδός Κερατέας-Αναβύσσου (από γέφυρα Τογάνι)

2. Λ. Πλάκας, οικισμός Τογάνι (προς Δημολάκι)

3. Διασταύρωση Συντερίνας (προς Δημολάκι-Χάρβαλο)



🟢 Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία:

1. Λ. Λαυρίου (από οδό… — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) August 9, 2025

Σε ετοιμότητα Λιμενικό και ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η Ελληνική Αστυνομία έχει διαθέσει ισχυρές δυνάμεις για τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης των κατοίκων και πραγματοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Το Λιμενικό Σώμα έχει διαθέσει πλωτά μέσα τα οποία βρίσκονται πλησίον της ακτογραμμής στην Παλαιά Φώκαια ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση πιθανής εκκένωσης. Το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών προς τους κατάλληλους Υγειονομικούς Σχηματισμούς.

Καταγγελία για εμπρησμό από τον αντιδήμαρχο Σαρωνικού: «Βρέθηκε γκαζάκι»

Όπως έκανε γνωστό ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος, εντοπίστηκαν δύο ξεχωριστές εστίες φωτιάς, εκ των οποίων η μία συνοδευόταν από εύφλεκτο υλικό. Συγκεκριμένα, βρέθηκε γκαζάκι που θα παραδοθεί για εξέταση.

Συγκεκριμένα ο κ. Πετρόπουλος ανέφερε ότι το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στη Λεωφόρο Καραμανλή, ενώ το δεύτερο καταγράφηκε στον οικισμό του Αγίου Νικολάου, στην Ανάβυσσο. Για το δεύτερο μέτωπο, ο κ. Πετρόπουλος τόνισε πως δεν υπάρχουν απλά ενδείξεις, αλλά αποδείξεις για εμπρησμό, καθώς στον οικισμόπου ξεκίνησε η πυρκαγιά βρέθηκε γκαζάκι υγραερίου.

Το αντικείμενο φυλάσσεται από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έχουν ενημερώσει την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την παραλαβή του. «Αυτό που μας κινεί την περιέργεια είναι ότι στην έναρξη της πυρκαγιάς του Αγίου Νικολάου βρέθηκε γκαζάκι, που αυτή τη στιγμή το φυλάνε οι κάτοικοι σαν κόρη οφθαλμού και έχουμε ενημερώσει την Πυροσβεστική να το παραλάβει», τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας στο OPEN.

Μάλιστα υπάρχουν και μαρτυρίες κατοίκων που μιλούν για ύποπτες κινήσεις ατόμου με μηχανάκι. Παράλληλα, έδωσε περισσότερες πληροφορίες, επισημαίνοντας πως υπάρχει ένα ύποπτο κόκκινο μηχανάκι με ένα καραφλό άτομο το οποίο κινείται ύποπτα από τις 2-3 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 4:30.

Εικόνες Αποκάλυψης: Κατέκαψε τα πάντα στον διάβα της η φωτιά

Μέσα σε λίγες ώρες, η φωτιά στην Κερατέα και τις γύρω περιοχές μετέτρεψε έναν ζωντανό τόπο σε στάχτη. Παρθένο δάσος αφανίστηκε, σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες, αυτοκίνητα και αποθήκες έγιναν άμορφα κουφάρια. Οι κάτοικοι έβλεπαν ανήμποροι την πύρινη λαίλαπα να σαρώνει τα πάντα, αφήνοντας πίσω της μόνο καπνό, αποκαΐδια και σιωπή.

Η αγωνία συνεχίζεται, καθώς οι φλόγες κινούνται με αστραπιαία ταχύτητα, τροφοδοτούμενες από τους πολύ ισχυρούς ανέμους που μαίνονται στην περιοχή και που σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα συνεχιστούν καθολη τη διάρκεια τηw ημέρας

Δείτε φωτογραφίες

Eurokinissi

INTIME

Eurokinissi

Ανυπολόγιστη καταστροφή και στην Ηλεία

Την ίδια ώρα, μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στην Ηλεία, όπου η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, ενώ το βράδυ οι φλόγες μπήκαν στο χωριό Ηράκλεια.

Ένα άτομο από την Ηράκλεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου με αναπνευστικά προβλήματα λόγω του καπνού. Αυτήν τη στιγμή, η φωτιά βρίσκεται σε ύφεση.

Εurokinissi

Λίγο μετά τις 5:30 το πρωί, η κατάσταση είχε παρουσιάσει αισθητή βελτίωση, χωρίς ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις σε επιφυλακή. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 110 πυροσβέστες, ενισχυμένοι από τέσσερα πεζοπόρα τμήματα και 39 οχήματα, ενώ η Περιφέρεια και οι Δήμοι έχουν διαθέσει υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Eurokinissi

Πύρινος όλεθρος

Η φωτιά ξέσπασε στο Χελιδόνι και, λόγω των δυνατών ανέμων, εξαπλώθηκε ταχύτατα σε αγροτοδασικές εκτάσεις με κατεύθυνση προς τις κοινότητες Ηράκλεια και Πουρνάρι. Στη συνέχεια, η αλλαγή στη φορά του ανέμου την έστρεψε ξανά προς το Χελιδόνι, δημιουργώντας νέο μέτωπο και απειλώντας την Καυκανιά και το Λαντζόι.

Οι φλόγες προκάλεσαν καταστροφές σε αγροτικά σπίτια, οχήματα, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Νικόλαος Κοροβάσης, δήλωσε στην ΕΡΤ: «Οι συνεχείς εναλλαγές των ανέμων μας ανάγκαζαν να μεταφέρουμε τα μηχανήματα. Από το Χελιδόνι που ξεκίνησε η φωτιά, στην Ηράκλεια, στου Σμίλα, στο Πουρνάρι, βοηθήσαμε στο Λαντζόι.

Eurokinissi

undefined

undefined

Τώρα σαν περιφερειακή ενότητα έχουμε εστιάσει όλες τις δυτνάμεις μας με 35 μηχανήματα έργου στην περιοχή του Χελιδόνιου και σε μία αναζυπύρωση στην Καυκανιά, όπου είναι δύσκολο να την προσεγγίσουμε. Πνέουν ισχυροί άνεμοι. Ελπίζουμε το πρωί με τα εναέρια μέσα να βοηθήσουν. Είναι δύσκολη βραδιά. Όλα τα μηχανήματα κάνουν αντιπυρικές ζώνες για να σώσουμε ό,τι σώζεται».

Στην Ηράκλεια Ολυμπίας, η εικόνα της πυρκαγιάς βελτιώθηκε αισθητά αργά τη νύχτα, με αποτέλεσμα το χωριό να μην κινδυνεύσει, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής και τη βοήθεια των κατοίκων που εμπόδισαν την είσοδο της φωτιάς στον οικισμό. Ωστόσο, η ανησυχία παραμένει για την Καστανιά, καθώς οι κηλιδώσεις και οι άνεμοι ευνοούν πιθανές αναζωπυρώσεις.

Στην ευρύτερη περιοχή της Ηράκλειας, ένας κτηνοτρόφος τραυματίστηκε προσπαθώντας να σώσει τα ζώα του. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, συνεχάρη τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους εθελοντές για τη μάχη που έδωσαν, τονίζοντας πως ο οικισμός εκκενώθηκε με τη βοήθεια της Αστυνομίας και ότι η Περιφέρεια και ο Δήμος παρέχουν νερό και κάθε αναγκαία υποστήριξη σε όσους συμμετέχουν στην κατάσβεση.

Παράλληλα, ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας ανακοίνωσε ότι για τους κατοίκους της Ηράκλειας που χρειάζονται στέγαση, έχουν διατεθεί δωμάτια σε καταλύματα της περιοχής, όπως:

27 δωμάτια στο Olympic Village

5 δωμάτια στο Olympian Altis (τηλ. +30 6976 897078)

Επιπλέον, διαθέσιμα δωμάτια υπάρχουν στα εξής ξενοδοχεία: