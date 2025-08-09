Καταγγελία για εμπρησμό από τον αντιδήμαρχο Σαρωνικού: «Βρέθηκε γκαζάκι» - Μαρτυρίες για ύποπτο άτομο

Διπλό πύρινο «χτύπημα» μέσα σε λίγες ώρες αναστάτωσε την Ανατολική Αττική, με τις αρχές να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Όπως έκανε γνωστό ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος, εντοπίστηκαν δύο ξεχωριστές εστίες φωτιάς, εκ των οποίων η μία συνοδευόταν από εύφλεκτο υλικό. Συγκεκριμένα, βρέθηκε γκαζάκι που θα παραδοθεί για εξέταση.

Συγκεκριμένα ο κ. Πετρόπουλος ανέφερε ότι το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στη Λεωφόρο Καραμανλή, ενώ το δεύτερο καταγράφηκε στον οικισμό του Αγίου Νικολάου, στην Ανάβυσσο. Για το δεύτερο μέτωπο, ο κ. Πετρόπουλος τόνισε πως δεν υπάρχουν απλά ενδείξεις, αλλά αποδείξεις για εμπρησμό, καθώς στον οικισμόπου ξεκίνησε η πυρκαγιά βρέθηκε γκαζάκι υγραερίου.

Το αντικείμενο φυλάσσεται από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έχουν ενημερώσει την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την παραλαβή του. «Αυτό που μας κινεί την περιέργεια είναι ότι στην έναρξη της πυρκαγιάς του Αγίου Νικολάου βρέθηκε γκαζάκι, που αυτή τη στιγμή το φυλάνε οι κάτοικοι σαν κόρη οφθαλμού και έχουμε ενημερώσει την Πυροσβεστική να το παραλάβει», τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας στο OPEN.

Μάλιστα υπάρχουν και μαρτυρίες κατοίκων που μιλούν για ύποπτες κινήσεις ατόμου με μηχανάκι. Παράλληλα, έδωσε περισσότερες πληροφορίες, επισημαίνοντας πως υπάρχει ένα ύποπτο κόκκινο μηχανάκι με ένα καραφλό άτομο το οποίο κινείται ύποπτα από τις 2-3 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 4:30.