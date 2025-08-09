«Σκίζει» τη νύχτα για να νικήσει τη φωτιά: Η ηρωική ρίψη Canadair στην Ανατολική Αττική - Φωτογραφίες

Μια συγκλονιστική εικόνα από τη μάχη με τις φλόγες στην Ανατολική Αττική κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αποτυπώνοντας την ηρωική προσπάθεια των πιλότων.

Χαρακτηριστικό της αυταπάρνησης που δείχνουν, αλλά και της κρισιμότητας της συγκεκριμένη πυρκαγιάς, είναι το γεγονός ότι νωρίς το βράδυ της Παρασκευής αν και το φως ήταν ελάχιστο και η ορατότητα περιορισμένη, ένα Canadair συνέχισε τις ρίψεις νερού με τον χαρακτηρισμό ήρωας για τον πιλότο του να είναι πολύ λίγος.

Η επιχείρηση έγινε υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς η νυχτερινή ρίψη απαιτεί εμπειρία, ψυχραιμία και υψηλή τεχνική κατάρτιση.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία, που ήδη έχει γίνει viral, δεν είναι απλώς μια εντυπωσιακή εικόνα. Είναι μια υπενθύμιση του καθημερινού αγώνα των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, ρισκάροντας τη ζωή τους για να σώσουν δάση, περιουσίες και ανθρώπους.

Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με το μέτωπο της φωτιάς, με στόχο τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να τηρούν τα μέτρα πρόληψης και να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Δείτε φωτογραφίες:

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Γιατί τα εναέρια μέσα δεν κάνουν ρίψεις όταν πέσει το φως του ήλιου

Ο βασικός λόγος που τα εναέρια μέσα της πυροσβεστικής σταματούν τις ρίψεις μόλις πέσει το φως του ήλιου είναι προφανώς η ασφάλεια της πτήσης.

Τα πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα πετούν σε πολύ χαμηλά ύψη για να είναι αποτελεσματικές οι ρίψεις νερού. Στο σκοτάδι, ο πιλότος δεν μπορεί να εκτιμήσει με ακρίβεια το ανάγλυφο του εδάφους, την απόσταση από εμπόδια (δέντρα, καλώδια υψηλής τάσης, βουνά) και να στοχεύσει με ακρίβεια το σημείο ρίψης.

Οι φωτιές δημιουργούν καπνό και θερμικά ρεύματα που ήδη δυσκολεύουν την πτήση. Στο σκοτάδι, αυτά τα φαινόμενα γίνονται ακόμα πιο επικίνδυνα επειδή ο πιλότος δεν μπορεί να τα «δει» και να τα αποφύγει.