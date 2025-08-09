Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης: Μεγάλη αναζωπύρωση στην Ηλεία – Καίγονται σπίτια στην Πρέβεζα

Αντιμέτωπες με αναζωπυρώσεις της μεγάλης φωτιάς που καίει στο Χελιδόνι, στην Αρχαία Ολυμπία, βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή.

Οι προσπάθειες κατάσβεσης από την Πυροσβεστική είναι αδιάκοπες, ωστόσο οι διάσπαρτες εστίες και οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή κάνουν το έργο της κατάσβεσης ακόμα πιο δύσκολο.

Για τον λόγο αυτό, συνεχίζονται οι ρίψεις νερού από εναέρια μέσα σε χαράδρες όπου ακόμα καίει η φωτιά, ενώ ισχυρές επίγειες δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για να διασφαλιστεί ότι δεν θα κινδυνεύσει η κατοικημένη ζώνη.

Στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου έγινε μία μεγάλη αναζωπύρωση, για την κατάσβεση της οποίας κινήθηκαν άμεσα εναέρια μέσα.

Η φωτιά ξέσπασε χθες στην περιοχή του Χελιδονιού και λόγω των ανέμων εξαπλώθηκε ταχύτατα προς τις κοινότητες Ηράκλεια και Πουρνάρι, πριν αλλάξει κατεύθυνση και στραφεί εκ νέου προς το Χελιδόνι, απειλώντας την Καυκανιά και το Λαντζόι.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε αγροτικά σπίτια, οχήματα, εκτάσεις και ζώα, ενώ στην Ηράκλεια Ολυμπίας η φωτιά δεν εισήλθε τελικά στον οικισμό χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση πυροσβεστών και κατοίκων.

Στην ευρύτερη περιοχή της Ηράκλειας, ένας κτηνοτρόφος τραυματίστηκε προσπαθώντας να σώσει τα ζώα του.

Δύσκολη μάχη και στην Πρέβεζα

Την ίδια ώρα μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πρέβεζα, με τις φλόγες να έχουν κατακάψει τα πρώτα σπίτια στην περιοχή Βρυσούλα.

Επί ποδός είναι η Πυροσβεστική και πολλοί εθελοντές στη Βρυσούλα στην Πρέβεζα για τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση, καίγοντας δεκάδες στρέμματα γης αλλά και πρώτα σπίτια.

Δύσκολο είναι το έργο κατάσβεσης των πυροσβεστών λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, ενισχύοντας την επέκταση της φωτιάς και προς άλλες κατευθύνσεις.

Στο σημείο επιχειρούν 80 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. με 27 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Υπάρχει, επίσης, συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Απανωτά μηνύματα του 112 στάλθηκαν στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων για εκκένωση προς Κρανέα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Βρυσούλα απομακρυνθείτε προς Κρανέα», ανέφερε το μήνυμα του 112.

Δύο σπίτια έχουν ήδη τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ αυτήν τη στιγμή οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να μην καούν άλλα σπίτια, από τις αυλές των οποίων έχει περάσει η πύρινη λαίλαπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροσβέστες προχώρησαν σε δύο απεγκλωβισμούς ηλικιωμένων ατόμων.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται αύριο Κυριακή (10/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

Οδηγίες από την Πολιτική Προστασία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της επικράτειας.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α.

Συνεπώς, συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Ταυτόχρονα, παραμένει σε ισχύ το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές.

Ακόμη, από την Πυροσβεστική επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών θα είναι ακραίος σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς θα επικρατούν εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωσή τους.

Παράλληλα η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες:

1. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως

το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού,

η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης,

η χρήση υπαίθριων ψησταριών,

το κάπνισμα μελισσών,

η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά

2. Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Twitter.

3. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιούν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.