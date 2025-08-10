Πρέβεζα: Νέα φωτιά στην Καστροσυκιά και μεγάλη αναζωπύρωση στη Βρυσούλα
Από την Πυροσβεστική ζητήθηκε η συνδρομή ελικοπτέρου για να περιοριστεί το μέτωπο στην περιοχή της Βρυσούλας.
Νέα φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα της Κυριακής στην Πρέβεζα, συγκεκριμένα στον παραλιακό οικισμό της Καστροσυκιάς.
Δυνάμεις της Πυροσβεστικής σπεύδουν ήδη στο σημείο που έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Οι καπνοί είναι ορατοί από τις γύρω παραλίες ενώ σύμφωνα με ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι.
Επιπλέον ανησυχία έχει προκαλέσει και η σοβαρή αναζωπύρωση στην φωτιά της Βρυσούλας στα χαμηλά σημεία του οικισμού. Για την Βρυσούλα έχει ζητηθεί η συνδρομή του ελικοπτέρου προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο.