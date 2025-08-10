Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς στη Νεάπολη Αγρινίου - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Αιτωλοακαρνανίας από φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε γεωργική έκταση στη Νεάπολη Αγρινίου.



Για την κατάσβεση της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, αποτελούμενη από 30 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., καθώς και 10 οχημάτων.



Από αέρος επιχειρούν τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια περιορισμού και κατάσβεσης της φωτιάς.



Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Αυτή την ώρα, η εικόνα στο μέτωπο της φωτιάς είναι σαφώς βελτιωμένη.

