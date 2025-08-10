Πύρινος εφιάλτης στην Πρέβεζα - Το ένα μέτωπο φωτιάς ανοίγει πάνω στ' άλλο

Τελειωμό δεν έχει ο εφιάλτης των κατοίκων της Πρέβεζας, καθώς προτού κλείσει ένα πύρινο μέτωπο ανοίγει ένα άλλο στην ευρύτερη περιοχή



Ειδικότερα, νέα φωτιά ξέσπασε στην περιοχή της Στεφάνης, την ώρα που το μέτωπο στον Μύτικα βρισκόταν υπό έλεγχο και δίνεται μάχη με τις φλόγες τόσο στην Καστροσυκιά όσο και στην Κάτω Ρεματιά.



Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μέσα στον οικισμό Στεφάνη, ακριβώς δίπλα στην παιδική χαρά, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Epiruspost.gr.

Στην Καστροσυκιά οι κάτοικοι πήραν μήνυμα μέσω του 112 να κινηθούν προς την Ηγουμενίτσα ενώ η μαζική φυγή από τις παραλίες έχει προκαλέσει κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους.

EPIRUSPOST.GR



Η φωτιά απείλησε σπίτια στον οικισμό και ο κίνδυνος περιορίστηκε χάρη στις συνεχείς ρίψεις που έκαναν τα εναέρια μέσα. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην περιοχή επιχείρησε και το ελικόπτερο Έρικσον, σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις στην Ήπειρο.

EUROKINISSI



Η φωτιά στον Μύτικα έχει ελεγχθεί πλήρως, στην Κάτω Ρεματιά δίνεται μάχη ενώ νωρίτερα έφτασε μήνυμα από το 112 για εκκένωση του χωριού.



Μέσα σε όλο αυτό το εφιαλτικό τοπίο, καθώς νωρίς το μεσημέρι υπήρξε και μία άλλη φωτιά στα Φλάμπουρα η οποία ελέγχθηκε άμεσα.

EPIRUSPOST.GR



Η εικόνα αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό και στους φορείς αλλά και στην πυροσβεστική υπηρεσία.