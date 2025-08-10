Breaking news icon BREAKING
Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία - Αισθητός στο ανατολικό Αιγαίο

Συνελήφθη 28χρονος για τη φωτιά στην Αρχαία Νεμέα

Του επιβλήθηκε πρόστιμο 6,4 χιλ. ευρώ και τη Δευτέρα οδηγείται στον εισαγγελέα

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για τη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή της Αρχαίας Νεμέας. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.425 ευρώ.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, «συνελήφθη σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπάλληλους της Π.Υ. Κορίνθου, αλλοδαπός, ο οποίος έκανε χρήση φωτιάς, με αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς σε δασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή της Αρχαίας Νεμέας, στην Κορινθία και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.425 ευρώ».

Ο 28χρονος θα οδηγηθεί αύριο στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή.

