Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στην Οινόη – «Ήχησε» το 112 τα ξημερώματα

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/8) στην Πυροσβεστική, λόγω φωτιάς που ξέσπασε στην Οινόη Αττικής. Η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με το πύρινο μέτωπο να τίθεται υπό έλεγχο λίγο μετά τις 05:30 τα ξημερώματα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάρτηση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Άγιος Δημήτριος.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν 116 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 38 οχήματα.

Παράλληλα, παρέχεται συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Μήνυμα από το 112: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Μάλιστα, το 112 απέστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Οινόης, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Οινόη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Οινόη της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Τέλος, από την Αστυνομία ανακοινώθηκε ότι λόγω της πυρκαγιάς σημειώθηκε διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίου Δημητρίου από το ύψος της περιφερειακής Οινόης. Επίσης, διακοπή της κυκλοφορίας υπάρχει στην E.O. Eλευσίνας- Θηβών από το ύψος του οικισμού Πανοράματος (TITAN) έως την επαρχιακή οδό Οινόης – Πόρτο Γερμενού.