Βελτίωση στα πύρινα μέτωπα: Καλύτερη η εικόνα στην Ηλεία – Σε ύφεση η φωτιά στην Πρέβεζα

Περιορίστηκε η μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (9/8) στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε πευκοδάσος και εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων, με κατεύθυνση προς τη Νεράιδα.

Στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν 134 πυροσβέστες, με έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 46 οχήματα, καθώς και εναέρια μέσα — έξι αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα — που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού για την πλήρη κατάσβεση.

Λόγω της βελτιωμένης εικόνας που παρουσιάζει αυτή την ώρα το πύρινο μέτωπο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Φωτ.: Eurokinissi

Σε ύφεση και η φωτιά στην Πρέβεζα

Παράλληλα, σε ύφεση βρίσκεται και η μεγάλη πυρκαγιά που περικύκλωσε την κοινότητα Βρυσούλας στην Πρέβεζα το μεσημέρι.

Η ένταση των ανέμων που έπνεαν στην περιοχή μειώθηκε και τώρα οι πυροσβέστες επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες γύρω από το χωριό.

Στην κατάσβεση της φωτιάς αρχικά συμμετείχαν 48 πυροσβέστες με 16 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος επιχείρησαν δύο αεροσκάφη τύπου πετζετέλ και ένα ελικόπτερο.

Στη συνέχεια, μετά από σχετικό αίτημα, αυξήθηκαν οι δυνάμεις και τη μάχη με τις φλόγες έδωσαν 64 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 22 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σημαντική ήταν η βοήθεια από υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου Πρέβεζας και της Πολιτικής Προστασίας.