Bίντεο που ραγίζει καρδιές: Ο φόβος και η απώλεια χαραγμένα στο πρόσωπο μιας ηλικιωμένης

Η πύρινη λαίλαπα χτύπησε ξανά την κοινότητα Βρυσούλας, για δεύτερη φορά μέσα σε τρία χρόνια. Οι φλόγες «κατάπιαν» δέντρα, περιουσίες και αναμνήσεις, αφήνοντας πίσω τους στάχτες που βαραίνουν την ψυχή κάθε κατοίκου. Η ατμόσφαιρα ακόμη μυρίζει καμένο, ενώ οι ηλικιωμένοι του χωριού παλεύουν όχι μόνο με τον φόβο, αλλά και με την απώλεια της καθημερινότητάς τους.

Αυτόν τον φόβο και την απόγνωση αποτύπωσε ένα στιγμιότυπο από βίντεο της τοπικής ιστοσελίδας onprevezanews.gr. Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που μόλις έχει ξεσπάσει η φωτιά. Αστυνομικοί, πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι χτυπούν πόρτα πόρτα όλα τα σπίτια για για να βεβαιωθούν πως κανένας δε θα μείνει πίσω και θα κινδυνεύσει η ζωή του.

Μια ηλικιωμένη γυναίκα απομακρύνεται άρον-άρον από το σπίτι της, την ώρα που η φωτιά πλησιάζει απειλητικά. Στα μάτια της καθρεφτίζεται η αγωνία, η θλίψη για όσα χάνει αλλά και η άρνηση να εγκαταλείψει τον τόπο της.

Καθώς περπατά, γυρίζει πίσω το κεφάλι της, κοιτώντας το τοπίο που αφήνει —ένα τοπίο που μέχρι πριν λίγες ώρες ήταν γεμάτο ζωή και τώρα πνίγεται στον καπνό.

Η φωτιά επιστρέφει, αλλά η ανθρωπιά δεν υποχωρεί

Και ενώ οι εικόνες μετά το πέρασμα της φωτιάς απειλούν να σβήσουν την ελπίδα, πράξεις ανθρωπιάς ξαναζωντανεύουν την πίστη στην ανθρώπινη αλληλεγγύη.

Συγκεκριμένα επαγγελματίες της Πρέβεζας βρίσκονται στο πλευρό των πυρόπληκτων της Βρυσούλας. Επιχειρηματίες με ευαισθησία, προσφέρουν δωμάτια και κατοικίες για την προσωρινή φιλοξενία όσων έχουν ανάγκη.

Η Βρυσούλα μπορεί να πληγώθηκε, αλλά χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους η φλόγα της ανθρωπιάς καίει πιο δυνατά από ποτέ.