Καμένα σπίτια και «πληγωμένο» τοπίο στην Ηλεία: Εικόνες που μαρτυρούν το μέγεθος της καταστροφής

Στο ίδιο έργο «θεατές» οι κάτοικοι των χωριών της Αρχαίας Ολυμπίας, καθώς και πάλι η περιοχή χτυπήθηκε από την πύρινη λαίλαπα. Αν και η μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (9/8) στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας περιορίστηκε, στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Την ίδια στιγμή η Ηλεία μετρά τις πληγές της μετά την καταστροφική πυρκαγιά που σάρωσε οικισμούς και δασικές εκτάσεις. Οι εικόνες από τις πληγείσες περιοχές αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας: σπίτια μισογκρεμισμένα, με τοίχους μαυρισμένους και στέγες κατεστραμμένες, παράθυρα σπασμένα και πόρτες λιωμένες από την ένταση της θερμότητας.

Σαλόνια και κουζίνες έχουν μετατραπεί σε σωρούς από στάχτη και καμένα έπιπλα, ενώ αυλές που άλλοτε έσφυζαν από ζωή τώρα είναι σιωπηλές, γεμάτες αποκαΐδια.

Γύρω από τους οικισμούς, το τοπίο θυμίζει σκηνικό Aποκάλυψης. Το άλλοτε πράσινο της περιοχής έχει αντικατασταθεί από το γκρίζο της καταστροφής, αφήνοντας μια βαριά σιωπή που μαρτυρά την απώλεια.

Τώρα, οι κάτοικοι καλούνται να βρουν τη δύναμη να σταθούν ξανά στα πόδια τους και να ξεκινήσουν από την αρχή. Μέσα σε ένα τοπίο που έχει αλλάξει δραματικά, θα πρέπει να ξαναχτίσουν όχι μόνο τα σπίτια τους, αλλά και την καθημερινότητά τους...

Δείτε φωτογραφίες:

Eurokinissi

