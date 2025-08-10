Ηλεία: Eικόνα-σοκ από δορυφόρο δείχνει την καταστροφή - 7.950 στρέμματα έγιναν στάχτη
. Δορυφορική εικόνα της υπηρεσίας Copernicus αποκαλύπτει το αποτύπωμα της πύρινης λαίλαπας.
Σε 7.950 στρέμματα ανέρχεται η πληγείσα έκταση από την πυρκαγιά που ξέσπασε προχθές, Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025, στην Ηλεία, σύμφωνα με δορυφορική λήψη που πραγματοποιήθηκε χθες, Σάββατο 09/08/2025, στις 12:49, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης της υπηρεσίας Copernicus.
Αναλυτικά, οι εκτάσεις που κάηκαν σύμφωνα, με την υπηρεσία Copernicus είναι:
- 3.610 στρέμματα αγροτικές/ χορτολιβαδικές
- 1.960 στρέμματα καλλιέργειες
- 2.380 δασικές εκτάσεις
Δείτε φωτογραφίες:
Κερατέα: Η καμένη έκταση και οι χρήσεις γης
Με τη βοήθεια της υπηρεσίας Copernicus, η οποία αξιοποίησε δορυφορικές εικόνες και δεδομένα, καταγράφηκε με ακρίβεια η πληγείσα έκταση.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν κάηκαν δάση ή δασικές εκτάσεις, αλλά κυρίως χορτολιβαδικές και θαμνώδεις περιοχές. Από τα 15.808 στρέμματα που καταστράφηκαν, τα 11.267 στρέμματα αποτελούν χορτολιβαδικές και θαμνώδεις εκτάσεις, ενώ σημαντικό μέρος αφορούν γεωργικές εκτάσεις και βοσκότοπους.
Αναλυτικά τα καμένα στρέμματα
- Συνολική έκταση: 15.808 στρέμματα
- Χορτολιβαδικές και θαμνώδεις εκτάσεις: 11.267 στρέμματα
- Ετερογενείς και γεωργικές εκτάσεις: 2.519 στρέμματα
- Άλλες χρήσεις: 811 στρέμματα
- Βοσκότοποι: 643 στρέμματα
- Ανοικτοί χώροι με ελάχιστη βλάστηση: 440 στρέμματα
- Καλλιέργειες: 127 στρέμματα
- Δάση και δασικές εκτάσεις: 0 στρέμματα