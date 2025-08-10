Ηλεία: Eικόνα-σοκ από δορυφόρο δείχνει την καταστροφή - 7.950 στρέμματα έγιναν στάχτη

Σε 7.950 στρέμματα ανέρχεται η πληγείσα έκταση από την πυρκαγιά που ξέσπασε προχθές, Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025, στην Ηλεία, σύμφωνα με δορυφορική λήψη που πραγματοποιήθηκε χθες, Σάββατο 09/08/2025, στις 12:49, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης της υπηρεσίας Copernicus.

Αναλυτικά, οι εκτάσεις που κάηκαν σύμφωνα, με την υπηρεσία Copernicus είναι:

3.610 στρέμματα αγροτικές/ χορτολιβαδικές

1.960 στρέμματα καλλιέργειες

2.380 δασικές εκτάσεις

Κερατέα: Η καμένη έκταση και οι χρήσεις γης

Με τη βοήθεια της υπηρεσίας Copernicus, η οποία αξιοποίησε δορυφορικές εικόνες και δεδομένα, καταγράφηκε με ακρίβεια η πληγείσα έκταση.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν κάηκαν δάση ή δασικές εκτάσεις, αλλά κυρίως χορτολιβαδικές και θαμνώδεις περιοχές. Από τα 15.808 στρέμματα που καταστράφηκαν, τα 11.267 στρέμματα αποτελούν χορτολιβαδικές και θαμνώδεις εκτάσεις, ενώ σημαντικό μέρος αφορούν γεωργικές εκτάσεις και βοσκότοπους.

