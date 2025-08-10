Φωτιά στην Κερατέα: Ελεύθεροι οι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθησαν - Διατάχθηκε περαιτέρω έρευνα

Ελεύθεροι με εντολή του Εισαγγελέα αφέθηκαν οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθησαν ως υπεύθυνοι για την φωτιά στην Ανατολική Αττική η οποία, σύμφωνα με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, φαίνεται να ξεκίνησε στην Κερατέα από κομμένο καλώδιο του δικτύου.

Για την υπόθεση ο Εισαγγελέας διέταξε την διενέργεια περαιτέρω έρευνας ώστε να εντοπιστούν όλες οι παράμετροι και ακολούθως να αποδοθούν για όσους προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Οι δύο υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων.

Η καμένη έκταση και οι χρήσεις γης

Με τη βοήθεια της υπηρεσίας Copernicus, η οποία αξιοποίησε δορυφορικές εικόνες και δεδομένα, καταγράφηκε με ακρίβεια η πληγείσα έκταση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν κάηκαν δάση ή δασικές εκτάσεις, αλλά κυρίως χορτολιβαδικές και θαμνώδεις περιοχές. Από τα 15.808 στρέμματα που καταστράφηκαν, τα 11.267 στρέμματα αποτελούν χορτολιβαδικές και θαμνώδεις εκτάσεις, ενώ σημαντικό μέρος αφορούν γεωργικές εκτάσεις και βοσκότοπους.

Αναλυτικά τα καμένα στρέμματα

Συνολική έκταση: 15.808 στρέμματα

Χορτολιβαδικές και θαμνώδεις εκτάσεις: 11.267 στρέμματα

Ετερογενείς και γεωργικές εκτάσεις: 2.519 στρέμματα

Άλλες χρήσεις: 811 στρέμματα

Βοσκότοποι: 643 στρέμματα

Ανοικτοί χώροι με ελάχιστη βλάστηση: 440 στρέμματα

Καλλιέργειες: 127 στρέμματα

Δάση και δασικές εκτάσεις: 0 στρέμματα

Προηγούμενη πυρκαγιά στο Θυμάρι

Στην εικόνα που δημοσιεύεται μαζί με την ανάλυση, σημειώνεται με κίτρινο χρώμα η περιοχή του Θυμαρίου, όπου είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στις 26 Ιουνίου 2025, δίνοντας μια επιπλέον εικόνα της ευαλωτότητας της περιοχής στην πυρκαγιά.

Προσπάθειες αποκατάστασης

Μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, οι τοπικές αρχές και περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό για την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων. Η αναδάσωση και η προστασία του εδάφους θα αποτελέσουν προτεραιότητα, ώστε να αποτραπεί η διάβρωση και να διαφυλαχθεί η βιοποικιλότητα. Παράλληλα, προγραμματίζονται δράσεις για την ευαισθητοποίηση των κατοίκων και την πρόληψη μελλοντικών πυρκαγιών, ειδικά σε περιοχές με υψηλό κίνδυνο.