Στάχτη 100.000 στρέμματα από τις φωτιές σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κάτω Αχαΐα - Εικόνες από δορυφόρο

Για ακόμη μία φορά, τεράστιο είναι το μέγεθος της καταστροφής από το σαρωτικό πέρασμα της πύρινης λαίλαπας στις μεγαλύτερες φωτιές των τελευταίων ημερών.

Εικόνες που έρχονται από τον Copernicus αποτυπώνουν με τον πλέον γλαφυρό τρόπο το καταστροφικό πέρασμα της φωτιάς, που έκανε στάχτη πάνω από 100.000 στρέμματα στις δασικές πυρκαγιές στη Χίο, στη Ζάκυνθο, στην Πρέβεζα και στην Κάτω Αχαΐα.

Δορυφορικά δεδομένα από δορυφόρους πολύ υψηλής ανάλυσης, οι οποίοι πέρασαν πάνω από τις πληγείσες περιοχές το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025, επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποκαλύπτοντας την έκταση των περιοχών που επλήγησαν.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως τις 12:20 το μεσημέρι της Τετάρτης (13/08), είχαν καεί περίπου:

42.466 στρέμματα στη Χίο

22.941 στρέμματα στη Ζάκυνθο

26.368 στρέμματα στην Πρέβεζα

9.220 στρέμματα στην Κάτω Αχαΐα

Η καμένη έκταση από τη δασική πυρκαγιά στη Χίο, από δορυφορικά δεδομένα της υπηρεσίας EMS / Copernicus έως το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025 (meteo.gr)

Η καμένη έκταση από τη δασική πυρκαγιά στη Ζάκυνθο, από δορυφορικά δεδομένα της υπηρεσίας EMS / Copernicus έως το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025 (meteo.gr)

Η καμένη έκταση από τη δασική πυρκαγιά στην Πρέβεζα, από δορυφορικά δεδομένα της υπηρεσίας EMS / Copernicus έως το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025 (meteo.gr)

Η καμένη έκταση από τη δασική πυρκαγιά στην Κάτω Αχαΐα, από δορυφορικά δεδομένα της υπηρεσίας EMS / Copernicus έως το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025 (meteo.gr)

Η κατάσταση τώρα στα πύρινα μέτωπα

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής:

Υπό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε στα Μέγαρα

Οριοθετημένη είναι η φωτιά στα Σταμνά Μεσολογγίου

Στην Πρέβεζα η φωτιά δημιούργησε δύο μέτωπα, ενώ πνέουν άνεμοι 8 μποφόρ. Το ένα μέτωπο βρίσκεται προς Ριζοβούνι και Ροδιά και το δεύτερο προς Παντάνασσα και Δρυόφυτο. Και τα δύο έχουν κατεύθυνση προς Φιλιππιάδα.

Και στη Χίο η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη έχοντας δημιουργήσει δύο μέτωπα. Το ένα ανάμεσα σε Πιραμά και Μπαρμπαριά και το δεύτερο πλησίον του χωριού Πέρδικα. Και τα δύο έχουν κατεύθυνση προς Σιδηρούντα και Χάλανδρα. Οι άνεμοι πνέουν ισχυροί στα 6 μποφόρ

Σε εξέλιξη συνεχίζει να βρίσκεται η φωτιά και στη Ζάκυνθο προς Λιθάκια. Η εικόνα της φωτιάς από το Κερί είναι βελτιωμένη

Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στα Συχαινά Αχαΐας, ενώ σε εξέλιξη είναι η φωτιά στην Κάτω Αχαΐα και την ΒΙ.ΠΕ. Πατρών

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις με τις φωτιές στη χώρα από το Flash.gr