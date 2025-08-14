Φωτιά στην Ερμιόνη Αργολίδας - Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Την ώρα που η Πυροσβεστική εξακολουθεί να δίνει μάχη με τις φλόγες σε Χίο και Αχαΐα, νέα φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα Πέμπτη (14/8) στην Ερμιόνη Αργολίδας.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, η οποία έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση, συμμετέχουν 47 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.