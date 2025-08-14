Φωτιά στη Χίο: Εικόνες από drone αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής

Βελτιωμένη εμφανίζεται η εικόνα στη μεγάλη φωτιά που κατακαίει σήμερα Πέμπτη (14/8) για τρίτη μέρα τη βορειοδυτική Χίο. Η υποχώρηση των ανέμων και η ενίσχυση της πυροσβεστικής δυνατότητας με δυο αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα δίνουν ανάσα στις μεγάλες επίγειες δυνάμεις, που επιχειρούν στις ιδιαίτερα δύσβατες περιοχές των Κηπουριών, των Φυτών και των Καμπιών.

Όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Χίου, ενισχυμένες από πυροσβεστικές ομάδες από τη Μυτιλήνη και την Αθήνα, οι οποίες και παραμένουν στο νησί, εθελοντές, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού δίνουν από το έδαφος σκληρή μάχη να ελέγξουν την πυρκαγιά.

Την ίδια ώρα και με σκοπό να ηλεκτροδοτήσουν όσο συντομότερα γίνεται τους «πληγωμένους» οικισμούς και το κεφαλοχώρι της Βολισσού, στη Χίο σήμερα επιχειρούν πάνω από 45 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενων εργολαβικών εταιρειών. Σοβαρά προβλήματα παραμένουν σε Βολισσό, Ποτάμια, Πισπιλούντα, Χάλανδρα, Αφροδίσια, Κέραμος, Αγιάσματα, Λεπτόποδα, Εγρηγορός, Κουρούνια, Νενητούρια, Άγιο Γάλα, Πιραμά, Παρπαριά, Τρύπες, Μελανιός, Φυτά, Κηπουριές, Σπαρτούντα, Μάναγρος, Λήμνος, Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα. Οι καμένοι στύλοι είναι περισσότεροι από 150 συνολικά. Για την αποκατάσταση των ζημιών θα απαιτηθούν πολλές ημέρες ίσως και πάνω από μια εβδομάδα.

Χαρακτηριστικό είναι και βίντεο από το politischios.gr, όπου έχουν καταγραφεί εικόνες από drone που αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής στη βόρεια Χίο.