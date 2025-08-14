«Έβαλα φωτιά με αναπτήρα»: Ομολογία σοκ από τον εμπρηστή στην Αχαΐα - Δύο νέες συλλήψεις

Δύο νεαρούς συνέλαβαν οι αστυνομικοί το βράδυ της Τετάρτης (13/8) στην περιοχή Συχαινά στην Αχαΐα, στο σημείο όπου ξέσπασε η μεγάλη φωτιά, η οποία έφτασε μέχρι και μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνδρες της ΕΛΑΣ προσήγαγαν έναν 19χρονο και έναν 27χρονο έπειτα από μαρτυρία γυναίκας με τον νεαρότερο να ομολογεί στους αστυνομικούς: «Έβαλα φωτιά με αναπτήρα» ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ υπέδειξε και το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Επιπλέον, στην κατοχή του 27χρονου βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης που είχε σπίρτα και αναπτήρα και ένα κινητό τηλέφωνο. Το σακίδιο το κρατούσε όπως προέκυψε κατά την προσέγγισή του στο σημείο της φωτιάς.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, όταν η γυναίκα είδε αυτά τα δύο νεαρά άτομα, τα ρώτησε τι δουλειά είχαν εκεί. Τότε εκείνα εξαφανίστηκαν, όμως η γυναίκα κράτησε τον αριθμό κυκλοφορίας από το μηχανάκι με το οποίο διέφυγαν.

Το κατήγγειλε στους αστυνομικούς και στη συνέχεια εκείνοι κατάφεραν να τους εντοπίσουν, να τους προσαγάγουν και στη συνέχεια να προχωρήσουν στη σύλληψή τους.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών πραγματοποιήθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τυχόν εμπλεκομένων στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από βραδινές ώρες 12 Αυγούστου 2025, στην περιοχή Συχαινά Αχαΐας.

Από την αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, την πραγματοποίηση λοιπών ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή δύο ατόμων, ηλικίας 27 και 19 ετών.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Συνελήφθη και 25χρονος - Βίντεο ντοκουμέντο

Ταυτόχρονα, ένα ακόμα άτομο προσήχθη τα ξημερώματα της Πέμπτης (14/8) ως ύποπτο από την περιοχή της Αρόης, ενώ στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο 25χρονος που συνελήφθη χθες με την κατηγορία του εμπρησμού στην περιοχή του Γηροκομείου.

Ειδικότερα, ο 25χρονος συνελήφθη, στην περιοχή του Γηροκομείου, όταν έγινε αντιληπτός να κινείται ύποπτα τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας.

Μόλις ο 25χρονος έφυγε από το σημείο, αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά και ειδοποιήθηκε η Αστυνομία. Άνδρες της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, έφθασαν στην περιοχή του Γηροκομείου και έπειτα από καταδίωξη εντόπισαν τον 25χρονο και τον συνέλαβαν.

Μάλιστα, σύμφωνα με εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, φαίνεται ο άνδρας να σκύβει σε χωράφι και δείχνει να περιεργάζεται το σημείο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση. Μάλιστα, στο πλαίσιο των ερευνών πρόκειται να γίνει έρευνα στο σπίτι του 25χρονου.

Στο μεταξύ, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μαζί με στελέχη της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να εντοπίσουν άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλο και βρίσκονταν πολύ κοντά στην περιοχή, όπου εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.