Νέες αναζωπυρώσεις σε Αχαΐα και Χίο - Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση

Νέα αναζωπύρωση κινητοποίησε τους κατοίκους της Αχαΐας και της Χίου το απόγευμα της Πέμπτης (14/8), οι οποίοι δίνουν μάχη με τις φωτιές εδώ και δυο συνεχόμενες μέρες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά στην Πελοπόννησο ξέσπασε στα αριστερά της ιεράς μονής του Αγίου Νικολάου, που την Τετάρτη (13/8) τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το 112 ήχησε στις περιοχές Μπάλας και Δραγώλενα ειδοποιώντας όσους βρίσκονται σε αυτές να απομακρυνθούν προς το κέντρο της Πάτρας.

Στο σημείο σπεύδουν πυροσβεστική και αστυνομία, ενώ ήδη ενεργεί και ένα εναέριο μέσο με σκοπό γρήγορα να τεθεί υπό έλεγχο.

Σύμφωνα δημοσίευμα του dete.gr, πολίτες αναφέρουν πως πριν από την φωτιά είδαν δύο άτομα που κινούνταν ύποπτα με μηχανή, δίνοντας τον αριθμό της πινακίδας στην αστυνομία που ενεργεί αναζητήσεις.

Ήχησε το 112 στη Χίο

Συναγερμός σήμανε και στην Χίο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους κατοίκους να έρχονται αντιμέτωποι με νέο μέτωπο.

Το 112 ήχησε στην περιοχή Λεπτόποδα και ειδοποιεί όσους βρίσκονται σε αυτή να απομακρυνθούν προς Κέραμο.

Σημειώνεται πως νωρίτερα, η κατάσταση των μετώπων που έκαιγαν το νησί του βόρειου Αιγαίου ήταν καλύτερη λόγω της υποχώρησης ων ισχυρών ανέμων και της ενίσχυσης των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν.