Σε κατάσταση έκτακτη ανάγκης η Δυτική Αχαΐα - «Σημαντικό βήμα» λέει ο δήμαρχος

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας το απόγευμα της Πέμπτης (14/8), έπειτα από την καταστροφική φωτιά που ξέσπασε στις 12 Αυγούστου.

Η απόφαση ελήφθη από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαο Παπαευσταθίου και ισχύει για τρεις μήνες, έως τις 12 Νοεμβρίου 2025.

Η κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ήρθε, ως άμεση απάντηση στις εκτεταμένες καταστροφές που άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες και αφορούν κατοικίες, αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες, καθώς και το φυσικό περιβάλλον.

Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα κρίσιμο βήμα ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι ενέργειες για την αποκατάσταση. Όπως δήλωσε, το νέο καθεστώς θα επιτρέψει την επιτάχυνση των διαδικασιών για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες και την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων κρατικών πόρων.

«Έγινε ένα σημαντικό βήμα ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε άμεσα τις ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών από τη μεγάλη πυρκαγιά. Έχουμε μακρύ δρόμο, ωστόσο το γεγονός ότι ο Δήμος μας βρίσκεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης θα επιτρέψει την άμεση κινητοποίηση των διαθέσιμων κρατικών μηχανισμών και πόρων, την επίσπευση των διαδικασιών για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες και την έναρξη των εργασιών και παρεμβάσεων αποκατάστασης. Οι πληγές είναι μεγάλες, όμως θα αγωνιστούμε με όλα τα διαθέσιμα μέσα να τις επουλώσουμε» ανέφερε ο Δήμαρχος.