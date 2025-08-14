Φωτιές στην Άρτα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τρεις μήνες οι πληγείσες περιοχές

Τις τελευταίες ημέρες ο Δήμος Αρταίων βρέθηκε αντιμέτωπος με μια από τις πιο δύσκολες δοκιμασίες των τελευταίων ετών: ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, με πολλαπλές εστίες και εκτεταμένα μέτωπα, έπληξαν σοβαρά τη Δημοτική Ενότητα Ξηροβουνίου, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές σε περιουσίες, δημόσιες υποδομές και αγροτικές εκτάσεις. Οι φλόγες άφησαν πίσω τους ένα βαρύ αποτύπωμα σε ζωές και περιβάλλον, ενώ οικογένειες βρέθηκαν χωρίς στέγη και χωρίς τα απαραίτητα μέσα διαβίωσης.

Ο δήμαρχος Αρταίων, με επιστολή προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ζήτησε την κήρυξη κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τις τοπικές κοινότητες Καμπής, Αμμοτόπου και Παντανάσσης της Δ.Ε. Ξηροβουνίου, λόγω των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στις 12 Αυγούστου 2025, καταστρέφοντας εκτάσεις, περιουσίες, δημόσιες υποδομές και αγροτική γη. Επεσήμανε την ανάγκη άμεσης υποστήριξης των πληγέντων και ενεργοποίησης των μηχανισμών αποκατάστασης.

Σε ανταπόκριση, η Πολιτική Προστασία κήρυξε τις εν λόγω κοινότητες σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, με ισχύ από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για τρεις μήνες, έως τις 12 Νοεμβρίου 2025.

Με αυτή την εξαιρετικά σημαντική απόφαση, ο Δήμος μπορεί να δρομολογήσει άμεσα δράσεις και έργα πολιτικής προστασίας για τη διαχείριση των συνεπειών των πυρκαγιών, προκειμένου να βοηθηθούν οι δημότες στο μέγιστο βαθμό. Η Δημοτική Αρχή ενεργοποίησε το σχέδιο Πολιτικής Προστασίας, κινητοποίησε το προσωπικό και τα οχήματα του Δήμου, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την υποστήριξη των πληγέντων.

