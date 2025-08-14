Υπό μερικό έλεγχο οι φωτιές στο Στρατώνι Χαλκιδικής και στην Ερμιόνη Αργολίδας

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η πυρκαγιά που ξέσπασε, γύρω στις 8.30 το βράδυ της Πέμπτης (14/8), σε δασική έκταση στο Στρατώνι Χαλκιδικής, χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές.



Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 20 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Επίσης, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην περιοχή στην Ερμιόνη Αργολίδας.

42 αγροτοδασικές πυρκαγιές την Πέμπτη

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από τις 18:00 της Τετάρτης (13-08-2025) έως σήμερα (14-08-2025) την ίδια ώρα, εκδηλώθηκαν 42 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 36 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη έξι.



Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.



Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση σε όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.