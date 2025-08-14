Σε επιφυλακή για τις αναζωπυρώσεις στην Πρέβεζα

Αντιμέτωποι με δύο αναζωπυρώσεις στο περιαστικό δάσος στην παλιά Φιλιππιάδα και στο Γοργόμυλο, ήρθαν το απόγευμα της Πέμπτης (14/8) πυροσβέστες και κάτοικοι, όμως οι ρίψεις από αέρος φάνηκαν αποτελεσματικές και έσβησε η φωτιά.

Ωστόσο σε όλη την πυρόπληκτη περιοχή υπάρχουν ακόμη σημεία όπου η πυρκαγιά σιγοκαίει, γι' αυτό όλοι είναι σε επιφυλακή. Οι καιρικές συνθήκες είναι ηπιότερες, γεγονός που ευνοεί την επιχείρηση του πλήρους ελέγχου της πυρκαγιάς.



Η καταγραφή των ζημιών δεν ξεκίνησε ακόμη, όμως, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δήμαρχος Ζηρού Γεώργιος Γιολδάσης, το πέρασμα της φωτιάς έκανε στάχτη περιουσίες, σπίτια, κτηνοτροφικές μονάδες, καλλιέργειες ελαιώνες και δασικές εκτάσεις.

Η Περιφερειακή Αρχή Ηπείρου με σχετική ανακοίνωση εκφράζει τις θερμές τις ευχαριστίες προς το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, του ΕΚΑΒ, των νοσοκομείων, των δήμων, τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας και Περιφερειακών Ενοτήτων, των Δασαρχείων και τους εθελοντές που κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν τις πρωτοφανείς σε ένταση και έκταση πυρκαγιές.

Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ

Τις πληγείσες περιοχές επισκέφθηκε κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με τον Γραμματέα του κόμματος Ανδρέα Σπυρόπουλο, όπου είχε συναντήσεις με πολίτες και τοπικούς φορείς. Ο κ. Σπυρόπουλος, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Πυροσβεστική, την Αστυνομία, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα εναέρια μέσα και τους εθελοντές που έδωσαν μάχη με τις φλόγες , ενώ μεταξύ άλλων τόνισε πως είναι αναγκαίο νας δοθούν άμεσα αποζημιώσεις στους πληγέντες.