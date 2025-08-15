Ελλάδα Πολιτική Προστασία Πυροσβεστική Φωτιά Σας είναι χρήσιμα

Συναγερμός για πυρκαγιές – Πολύ υψηλός κίνδυνος το Σάββατο 16/8 σε δεκάδες περιοχές

Σε επιφυλακή παραμένουν Πολιτική Προστασία και Πυροσβεστική καθώς το Σάββατο η πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιών είναι πολύ αυξημένη.

Όχημα της Πυροσβεστικής / Eurokinissi (φωτογραφία αρχείου)
H Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί: για αύριο, Σάββατο 16 Αυγούστου 2025, ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάςδείχνει κατηγορία 4 – πολύ υψηλός κίνδυνος σε μεγάλο τμήμα της χώρας.

250816-0.jpg

Σε συναγερμό:

  • Αττική
  • Πελοπόννησος: Κορινθία, Αργολίδα
  • Δυτική Ελλάδα: Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία
  • Στερεά Ελλάδα: Φθιώτιδα, Φωκίδα, Βοιωτία, Εύβοια & Σκύρος
  • Θεσσαλία: Σποράδες
  • Κεντρική Μακεδονία: Χαλκιδική & Άγιο Όρος
  • Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρος & Σαμοθράκη
  • Βόρειο Αιγαίο: Λέσβος, Λήμνος
  • Νότιο Αιγαίο: Ρόδος, Κάρπαθος
  • Κρήτη: Ηράκλειο, Λασίθι

Οι αρχές έχουν θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, Περιφέρειες και Δήμους για άμεση επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς.

Οδηγίες προς πολίτες:

  • Μην καίτε ξερά χόρτα ή κλαδιά
  • Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία που προκαλούν σπινθήρες (π.χ. δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης)
  • Όχι υπαίθριες ψησταριές, κάπνισμα μελισσών ή ρίψη αναμμένων τσιγάρων
  • Κατά την αντιπυρική περίοδο, απαγορεύεται η καύση αγρών

Σε περίπτωση πυρκαγιάς καλέστε 199. Για αναλυτικές οδηγίες αυτοπροστασίας: civilprotection.gov.gr.

