Συναγερμός για πυρκαγιές – Πολύ υψηλός κίνδυνος το Σάββατο 16/8 σε δεκάδες περιοχές

H Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί: για αύριο, Σάββατο 16 Αυγούστου 2025, ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάςδείχνει κατηγορία 4 – πολύ υψηλός κίνδυνος σε μεγάλο τμήμα της χώρας.

Σε συναγερμό:

Αττική

Πελοπόννησος: Κορινθία, Αργολίδα

Δυτική Ελλάδα: Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία

Στερεά Ελλάδα: Φθιώτιδα, Φωκίδα, Βοιωτία, Εύβοια & Σκύρος

Θεσσαλία: Σποράδες

Κεντρική Μακεδονία: Χαλκιδική & Άγιο Όρος

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρος & Σαμοθράκη

Βόρειο Αιγαίο: Λέσβος, Λήμνος

Νότιο Αιγαίο: Ρόδος, Κάρπαθος

Κρήτη: Ηράκλειο, Λασίθι

Οι αρχές έχουν θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, Περιφέρειες και Δήμους για άμεση επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς.

Οδηγίες προς πολίτες:

Μην καίτε ξερά χόρτα ή κλαδιά

Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία που προκαλούν σπινθήρες (π.χ. δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης)

Όχι υπαίθριες ψησταριές, κάπνισμα μελισσών ή ρίψη αναμμένων τσιγάρων

Κατά την αντιπυρική περίοδο, απαγορεύεται η καύση αγρών

Σε περίπτωση πυρκαγιάς καλέστε 199. Για αναλυτικές οδηγίες αυτοπροστασίας: civilprotection.gov.gr.