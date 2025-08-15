Συναγερμός για πυρκαγιές – Πολύ υψηλός κίνδυνος το Σάββατο 16/8 σε δεκάδες περιοχές
Σε επιφυλακή παραμένουν Πολιτική Προστασία και Πυροσβεστική καθώς το Σάββατο η πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιών είναι πολύ αυξημένη.
H Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί: για αύριο, Σάββατο 16 Αυγούστου 2025, ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάςδείχνει κατηγορία 4 – πολύ υψηλός κίνδυνος σε μεγάλο τμήμα της χώρας.
Σε συναγερμό:
- Αττική
- Πελοπόννησος: Κορινθία, Αργολίδα
- Δυτική Ελλάδα: Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία
- Στερεά Ελλάδα: Φθιώτιδα, Φωκίδα, Βοιωτία, Εύβοια & Σκύρος
- Θεσσαλία: Σποράδες
- Κεντρική Μακεδονία: Χαλκιδική & Άγιο Όρος
- Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρος & Σαμοθράκη
- Βόρειο Αιγαίο: Λέσβος, Λήμνος
- Νότιο Αιγαίο: Ρόδος, Κάρπαθος
- Κρήτη: Ηράκλειο, Λασίθι
Οι αρχές έχουν θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, Περιφέρειες και Δήμους για άμεση επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς.
Οδηγίες προς πολίτες:
- Μην καίτε ξερά χόρτα ή κλαδιά
- Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία που προκαλούν σπινθήρες (π.χ. δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης)
- Όχι υπαίθριες ψησταριές, κάπνισμα μελισσών ή ρίψη αναμμένων τσιγάρων
- Κατά την αντιπυρική περίοδο, απαγορεύεται η καύση αγρών
Σε περίπτωση πυρκαγιάς καλέστε 199. Για αναλυτικές οδηγίες αυτοπροστασίας: civilprotection.gov.gr.