Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά τώρα σε εργοστάσιο ξυλείας στο Αιγάλεω

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε εργοστάσιο ξυλείας στο Αιγάλεω.

Για την κατάσβεση έχουν σπεύσει 11 πυροσβεστικά οχήματα με 25 πυροσβέστες, ενώ η φωτιά αυτή την ώρα έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο χάρη στην επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων που αναπτύχθηκαν γρήγορα περιμετρικά του εργοστασίου.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι θα χρειαστεί αρκετή ώρα για την πλήρη κατάσβεσή της λόγω της καύσιμης ύλης που υπάρχει στον χώρο και υψηλού θερμικού φορτίου που αναπτύχθηκε.

Η φωτιά σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής ξέσπασε σε εξωτερικό χώρο, όπου υπάρχουν και σίδερα.