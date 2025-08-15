Η ιστορία πίσω από τη φωτογραφία που έγινε viral: Ο εθελοντής που έσωσε το πρόβατο από τις φλόγες

Τον γύρο του διαδικτύου έκανε η εικόνα ενός άνδρα που οδηγεί μηχανάκι, κρατώντας στην αγκαλιά του ένα πρόβατο για να το σώσει από τις πυρκαγιές στην Αχαΐα.

Όλα δείχνουν πως πρόκειται για εθελοντή που βρέθηκε στην περιοχή για να βοηθήσει στη διάσωση ζώων.

Η φωτογραφία, τραβηγμένη από τον Θανάση Σταυράκη για το Associated Press, δείχνει τον νεαρό Όλσι να περνά με το πρόβατο στην αγκαλιά, φωνάζοντας «έλα, κάντε λίγο άκρη», όπως καταγράφεται και στο βίντεο του Independent.

Το πρόβατο ονομάστηκε «Μέλπω», επειδή έκανε «με» σε όλη τη διαδρομή και πρόκειται για ένα από τα τρία που διασώθηκαν και βρίσκονται στη Vegan Farm. Όσο για το άλλο πρόβατο που απεικονίζεται στο βίντεο, ονομάστηκε «Χαλβάς» και είναι και ο ίδιος παρέα με τη Μέλπω στη φάρμα.

