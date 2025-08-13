Διασώσεις ζώων μέσα από τις φωτιές στην Αχαΐα - Συγκινητικές εικόνες
Εθελοντές και πυροσβέστες, μέσα σε πυκνούς καπνούς και αποκαΐδια, προσπαθούν να σώσουν ζώα και αξίζουν το σεβασμό όλων.
Συγκινητικές είναι οι εικόνες από τις διασώσεις ζώων στις πυρόπληκτες περιοχές κοντά στην Πάτρα όπου οι μεγάλες πυρκαγές μαίνονται για δεύτερη ημέρα.
Τα παγιδευμένα ζώα, μέσα στις φλόγες, βρίσκουν σωτηρία από τις αξιέπαινες πράξεις κάποιων ανθρώπων, που μπαίνουν μέσα στα πύρινα μέτωπα και με συντονισμένες κινήσεις τα απομακρύνουν από την κόλαση της φωτιάς.
Οι εικόνες που ακολουθούν είναι από μια τέτοια επιχείρηση διάσωσης ζώων που βρίσκουν «καταφύγιο» στην αγκαλιά των διασωστών και από εκεί σε κάποιον ασφαλή χώρο, μακριά από την πύρινη λαίλαπα.
