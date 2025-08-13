Πύρινη λαίλαπα στην Αρόη και στις Κηπουριές Χίου - Σύλληψη για εμπρησμό, 2 προσαγωγές στην Πάτρα

Πολύ δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα μεγάλα πύρινα μέτωπα που καίνε για δεύτερο 48ωρο, όπως είπε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Βασίλης Βαθρακογιάννης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη σε όλη την Ελλάδα με 109 φωτιές συνολικά σε όλη τη χώρα, ενώ μόνο το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 48 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα.

Τα μεγάλα προβλήματα εντοπίζονται στην Αχαΐα, στην Πρέβεζα και στη Χίο, όπου μαίνονται μεγάλα μέτωπα. Ειδικά στη Χίο, η φωτιά καίει ανεξέλεγκτη και απειλεί οικισμό ενώ την ίδια ώρα οι πυρκαγιές στην Αχαΐα έχουν «κυκλώσει» την Πάτρα και έφτασαν στα σπίτια της Αρόης. Για τις φωτιές στην Αχαΐα, η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε μία σύλληψη 25χρονου για εμπρησμό.

Επίσης, δύο μέτωπα έχουν δημιουργηθεί και στις πυρκαγιές στη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά.

Το ΕΚΑΒ πραγματοποίησε συνολικά 71 διακομιδές ανθρώπων σε νοσοκομεία από τις πυρκαγιές στην Πρέβεζα, στην Αχαΐα, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Χίο. Μόνο από την από την μεγάλη πυρκαγιά στην Πρέβεζα, χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία 37 άνθρωποι.

Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις από τη συντακτική ομάδα του FLASH.GR: