Πυρκαγιές στην Αχαΐα: Συνελήφθη 25χρονος για εμπρησμό

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Εικόνα από τη φωτιά στη ΒΙΠΕ Πατρών (φωτο: ΑΠΕ ΜΠΕ/ΓΙΩΤΑ ΛΟΤΣΑΡΗ)
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Απογευματινές ώρες της Τετάρτης (13/08/2025), όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, συνελήφθη στην περιοχή της Αχαΐας από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας,  ένας 25χρονος ημεδαπός για εμπρησμό.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Σημειώνεται πως από την Τρίτη υπήρχε η πληροφορία πως στα χέρια των Αρχών υπήρχε βιντεοληπτικό υλικό που έδειχνε κάποιο άτομο με μηχανάκι τριγυρίζει ύποπτα στις εστίες της φωτιάς.

